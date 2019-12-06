Karadenizli balıkçılar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Trabzon'da balıkçı esnafı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Balıkhanede Balıkçılar ve Manavcılar Derneği Başkanı Cemal Kaya Şamlıoğlu ve esnaf, AA muhabirlerinin çektiği ve oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.

Şamlıoğlu ve balıkçılar, haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Tasavvuf rüzgarı" ve Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da kandil akşamı" ve spor kategorisinde de Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Muhabirlerin çektikleri fotoğrafları incelediğini belirten Şamlıoğlu, "Hepsi çok güzel. Gözüme ve gönlüme hoş gelen Mevlana'yı simgeleyen semazenlerin olduğu fotoğrafa oy verdim. Fotoğraflar profesyonelce çekilmiş ve çok emek verilmiş." dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Balıkhane'de esnaf Gökmen Aydın da fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik ederek, Çamlıca Cami'ni gezip dolaştığını o nedenle o fotoğrafa oy verdiğini söyledi.