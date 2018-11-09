Karadenizli balıkçılar ağlarını hamsi avı için onarıyor

SİNOP (AA) - Balık avı sezonunun başladığı 1 Eylül'den bu yana bol miktarda avladıkları palamutla yüzleri gülen Karadenizli balıkçılar, ağlarını, umutlarını bağladıkları hamsi için onarıyor.

Bölgede avcılık yapan ve teknelerini Sinop iskelesine bağlayan çok sayıda balıkçı, burada palamut avı sırasında yıpranan ağlarının bakım ve onarımını yaparak hamsi avcılığına hazırlanıyor.

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hamsideki son yıllardaki azalışın, kendilerini tedirgin etmeye başladığını söyledi.

Bol miktarda yakalanan palamudun ardından, balıkçılar olarak hamsi avcılığına hazırlandıklarını anlatan Bayrak, kasım ayı itibarıyla hamsinin bollaşmasını beklediklerini ama bu isteklerinin henüz gerçekleşmediğini dile getirdi.

Bayrak, hamsinin bol olmasının, her açıdan önem taşıdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Normal şartlarda bugünlerde hamsi avının başlaması gerekirdi ancak henüz hamside önemli bir avcılık söz konusu olmadı. Az miktarda ağlara takılan hamsi oldu ama bu yeterli değil. Hem bizim hem vatandaş açısından hamsinin bol ve bereketli olması çok önemli. Şimdilik hayal kırıklığı yaşıyoruz. Hamsi yok denecek kadar az. Umudumuz var mı? Tabii ki var. Sezonun bitmesine daha çok var. İnşallah hamsi kendisini gösterecek."

- "Hamsi bol ise diğer balıkların da fiyatı düşer"

Bayrak, hamsinin az olması durumunda, balık fiyatlarının artabileceğine işaret ederek, "Hamsi bol ise diğer balıkların da fiyatı düşer ama az olursa balık fiyatlarının artması söz konusu olacaktır. Çünkü vatandaş hamsi olmadığından diğer balık türlerine ağırlık verecektir. Arz talep meselesi burada devreye girer." diye konuştu.

