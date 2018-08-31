Karadenizli balıkçılar av sezonu öncesi kurban kesip dua etti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde balıkçılar, yeni av sezonu için düzenlenen törende kurban kesti, bereketli bir sezon geçirme temennisinde bulunarak dua etti.

Av yasağının sona ereceği 1 Eylül tarihi öncesi Ereğli Su Ürünleri Kooperatifi tarafından limanda tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende kurban kesildi, bereketli bir sezon geçirilmesi için dua edildi.

Törende konuşan Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Hasan Akcaalan, dünyanın sosyo kültürel ve ekonomik açılardan hızlı bir değişim gösterdiğini, toplumun beslenmesi için karadan elde edilen üretim kaynaklarının yetersizliğinin denizlere olan ilgiyi arttırdığını söyledi.

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- "Sürdürülebilir balıkçılık ilkesini benimsememiz gerekir"

Canlı deniz ürünlerinin ülke ekonomileri için önemli bir yatırım kaynağı olduğuna değinen Akcaalan, "Gelişmiş ülkeler kendi öz kaynaklarını koruma ve kontrol altına almanın yanında akılcı bir işletme anlayışıyla üretimlerini arttırmaktadırlar. Ülke olarak kaynaklarımızı gelecek nesillere aktarabilmek ve sürdürülebilir balıkçılık ilkesini benimsememiz gerekmektedir. Ülkemiz, denizleri ve iç su kaynakları ile önemli bir su ürünleri potansiyeline sahiptir. Bu potansiyelden, kaynaklarımızı tahrip etmeden, koruma ve kontrol önlemlerini etkin kılarak, sürdürülebilir bir şekilde faydalanmak ve su ürünleri istihsalini artırmak belli başlı amacımızdır." şeklinde konuştu.

Akcaalan, Türkiye'de 2016 yılında 588 bin 715 ton su ürünü üretimi gerçekleştirildiğini, Zonguldak genelinde 5 balıkçı barınağı, 416 ruhsatlı balıkçı gemisi, yaklaşık 10 bin amatör ve gerçek kişi ruhsat tezkeresine sahip balıkçının sektöre hizmet ettiğini açıkladı.

Ereğli Belediye Başkan Vekili Ayhan Atay da, belediye olarak balıkçıların sorunlarının çözümüne her zaman katkı sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

