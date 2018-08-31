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Karadenizli balıkçılar av sezonu öncesi kurban kesip dua etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 22:41 | Son Güncelleme

Kırklareli Valisi Osman Bilgin: - "Balıkçılar için sezonun hayırlara vesile olmasını diliyorum"

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde balıkçılar, yeni av sezonu için düzenlenen törende dua etti.

Av yasağının sona ereceği 1 Eylül öncesi İğneada Su Ürünleri Kooperatifi tarafından limanda tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, bereketli bir sezon geçirilmesi için dua edildi.

Törende konuşan Kırklareli Valisi Osman Bilgin, tüm balıkçıların bereketli bir sezon geçirmesi dileğinde bulundu.

1 Eylül itibarıyla yasağın kalkacağını anımsatan Bilgin, İğneada'da vatandaşların en büyük geçim kaynağının balıkçılık olduğunu aktardı.

Balıkçılığı önemsediklerini ifade eden Bilgin, "Önemli bir balık varlığı var. Balıkçılar için sezonun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Doğanın içerisinde daha güzel yaşamalıyız." dedi.

Vali Bilgin ve beraberindekiler ardından teknelere binerek denizde tur attı.

Teknenin dümenine geçen Vali Bilgin, "Vira Bismillah" diyerek tekneyi hareket ettirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkçılar Belde iğneada

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