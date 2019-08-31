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Karadenizli balıkçılar gece yarısı 'vira bismillah' diyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 17:43 | Son Güncelleme

KARADENİZ'de balıkçılar, denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona erecek olması nedeniyle tüm hazırlıklarını tamamladı.

Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) - KARADENİZ'de balıkçılar, denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona erecek olması nedeniyle tüm hazırlıklarını tamamladı. Balıkçılar gece yarısı 'vira bismillah' diyerek ağlarını denize atacak. Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona eriyor. Karadenizli balıkçılar da yeni av sezonu için son hazırlıklarını tamamladı. Ağlarını onaran, tekne bakımlarını yapan Samsunlu balıkçılar, bu gece yarısı itibariyle Karadeniz'e açılacak. Balıkçılar, 'vira bismillah' diyerek ağlarını denize bırakıp yeni av sezonuna başlayacak. Samsun Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atıf Malkoç, yeni sezondan umutlu olduklarını belirterek "Bütün hazırlıkarımızı yaptık. Bu gece itibariyle karadeniz açılacağız. Bütün tekneler balıkçılar yaklaşık 4,5 aydır bekliyorduk. İnşallah iyi bir sezon geçiririz ancak palamut açısından biraz kıt bir sezon olacak gibi düşünüyoruz. İnşallah hamsi bol olur. ayrıca boy standardı ile ilgili yasaklarda balıkçılarımızı zorluyor. Karadeniz'e kıyısı olan tüm ülkelerde ortak bir boy standardı olmasını istiyoruz. Aksi durumda biz buradan balığı bırakıyoruz karşı kıyıdan avlanıyor. Bu konuda bir adım atılırsa bizim için daha iyi olacak. Karadeniz insanı için balık önemli. Her evde balık sıklıkla tüketiliyor. Balık ne kadar bol olursa vatandaş da o kadar mutlu olur" diye konuştu.

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