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Karadenizli balıkçılar, son kez 'vira bismillah' dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 12:04 | Son Güncelleme

KARADENİZ'de balıkçılık yapanlar, bu gece başlayacak av yasağı öncesi son kez 'vira bismillah' diyerek, ağlarını denize bıraktı.

Karadenizli balıkçılar, son kez 'vira bismillah' dedi

Aleyna KESKİN- Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA) - KARADENİZ'de balıkçılık yapanlar, bu gece başlayacak av yasağı öncesi son kez 'vira bismillah' diyerek, ağlarını denize bıraktı. Trabzon'da, 'Kara Selim' teknesiyle denize açılan balıkçılar, son avlarında 20 kasa istavritle kıyıya döndü.
Sezona, son 10 yılın en bereketli palamut avı ile başlayan Karadenizli balıkçılar, hamside ise umduğunu bulamadı. Sürülerin Türkiye kara sularına göre daha soğuk olan Rusya ve Gürcistan sahillerine yönelmesi ve denizde etkili olan fırtına nedeniyle sezonda istenen avı gerçekleştiremeyen balıkçılar, umutlarını gelecek sezona bıraktı. Balığın az olması, hem satıcıyı hem de tüketiciyi olumsuz etkiledi. Tezgahlarda balık çeşidinin ve miktarının az olmasından yakınan balıkçıklar, palamut avı ile iyi başlayan sezonun istenildiği gibi gitmediğinden yakındı.
SON AV BEREKETİ
Denizlerde 1 Eylül'de av yasağının kaldırılmasıyla başlayan balık avı sezonu, bu gece yarısı sona eriyor. Balıkçılar da son kez açıldıkları denizlerde 'vira bismillah' diyerek, ağ attı. Trabzon'da, 'Kara Selim' teknesiyle Akçaabat Limanı'ndan denize açılan balıkçılar, radarları aracılığıyla su altında balık sürülerini aradı. Uygun sürünün bulunmasıyla denize bırakılan ağlara, yaklaşık 20 kasa istavrit takıldı. Sezonun son avını bereketli geçiren balıkçılar, kıyıya dönüp, teknelerini gelecek sezon için limana demirledi.
'BÖYLE GİDERSE 3- 5 YIL SONRA DENİZLERDE BİR ŞEY BULAMAYACAĞIZ'
Bu av sezonunun verimli geçmediğini dile getiren balıkçı Erdoğan Birinci, "Bu yıl hamside hiç verim yoktu. Şimdi zaten kala kala istavrit kaldı, bugün itibarıyla o da bitti. Şimdi teknelerin bakımını yapacağız. Denizlere aynı sevdayla tekrar dönmek için yeni sezonu umutla bekleyeceğiz. Zaten bu dönem balıkçılıkta istenilen verim olmadı. Eski reislerin anlattığı o büyük balıklar ve çeşitleri denizlerde kalmadı. Denizlere biraz daha dikkat etmek lazım. Denizlerde avlanan küçücük hamsiler, istavritler fabrikalara yem olarak gidiyor. Bunu yapanlar denizleri kuruttular. Buna bir önlem alınması şart oldu. Böyle giderse 3- 5 yıl sonra bu denizlerde hiçbir şey bulamayacağız" diye konuştu.
Balıkçı İsmail Özlü de "Hamsi Gürcistan'a, Abhazya'ya kaçtı. Son dönemin gelmesiyle de artık balık nazlanmaya başlamıştı. Av yasağının gelmesiyle de tekneleri bakıma alacağız, ağları yenileyeceğiz. Sonra da eylül ayının gelmesini bekleyeceğiz" dedi.
Balıkçılardan Özgür Özlü ise "Bu yıl denizlerden umduğumuzu bulamadık. Biz yine de mücadelemizi ediyoruz. Zaten bu geceden sonra av yasağı geliyor. Bizler de ağ bakımlarımızı, tekne bakımlarımızı yapacağız. Masraflarımız şimdiden sonra artıyor. Devlet büyüklerimizden bizlere yardımcı olmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

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Karadenizli balıkçılar, son kez 'vira bismillah' dediKaradenizli balıkçılar, son kez 'vira bismillah' dediKaradenizli balıkçılar, son kez 'vira bismillah' dediKaradenizli balıkçılar, son kez 'vira bismillah' dedi

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