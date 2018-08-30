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Karadenizli balıkçılar Tekirdağ'da "vira bismillah" diyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 13:25 | Son Güncelleme

Yıpranmış ağlarını onaran, motor ve radar bakımlarını tamamlayan Karadenizli balıkçılar, yeni sezonu Tekirdağ'da açacak

TEKİRDAĞ (AA) - Yıpranmış ağlarını onaran, motor ve radar bakımlarını tamamlayan Karadenizli balıkçılar, yeni sezona Tekirdağ'da "vira bismillah" demeyi bekliyor.

Samsun, Ordu, Bartın gibi Karadeniz illerinden gelen tayfalar, yeni sezonda Marmara'ya ağ atacak.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'den gelen balıkçıların sezonu Marmara Denizi'nde açacağını söyledi.

Pehlivanoğlu, balıkçılar için verimli bir sezon beklediklerini ifade ederek, "Her yıl ilimize Tekirdağ'ın farklı illerinden balıkçılar geliyor. Bu yıl arkadaşlarımız limana geldiler ve son hazırlıklarını tamamladılar. İnşallah hep beraber 'vira bismillah' diyerek güzel bir sezona başlayacağız. Bu yıl balık bol olursa hem balıkçı sevinecek hem de vatandaşımız ucuz balık yiyecek." dedi.

Balıkçı Erdinç Deniz de Ordu'dan geldiğini ve balığın durumuna göre sezona burada devam edeceklerini ifade etti.

Deniz, geçen yıl balıkçılar için verimli bir yıl olmadığını belirterek, "Karadeniz'den geldik. Yapıp bıraktığımız ağlarımızı gemiye yüklemeye başladık. Kasalarımızı da hazırlayıp denize çıkmak için bekleyeceğiz. Yeni sezondan ümitliyiz bakalım denize çıkınca her şey belli olacak." ifadelerini kullandı.

Bu yıl palamudun bol olmasını beklediklerini aktaran Deniz, şunları kaydetti:

"Bu sene güzel palamut olacak gibi görünüyor. Bütün balıkçılar için bereketli bir yıl olacak. Tayfa olarak 25 kişi buraya geldik. Balık durumuna göre burada devam edeceğiz balık başka tarafa kayarsa Karadeniz'e geçebiliriz. Her şey nasip kısmet, deniz ne verirse. Geçen yıl kötü geçen sezonu bu sene telafi ederiz inşallah."

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Anahtar Kelimeler:
balıkçı Karadeniz Tekirdağ yeni sezon

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