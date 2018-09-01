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Karadenizli balıkçılar "Vira Bismillah" dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 02:43 | Son Güncelleme

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Ordu'da denize açılan balıkçılar, "Vira Bismillah" diyerek sezonu açtı

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Ordu'daki balıkçılar, "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.

Gülyalı, Kumbaşı, Kışlaönü, Kacalı, Mersinköyü, Medreseönü, Yalıköy, Bolaman, Fatsa ve Ünye balıkçı barınaklarından hareket eden gırgır tekneleri, av yasağının sona ermesiyle birlikte denize ağlarını bıraktı.

Gece saat 02.00 civarlarında "Vira Bismillah" diyerek ağlarını toplayan balıkçılar en çok palamut avladı.

Denize açılan balıkçılardan Aziz Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezona iyi başladıklarını belirterek, ilk gecede palamut avladıklarını söyledi.

Ceylan, sezondan umutlu olduklarını belirterek, "Özellikle palamut konusunda büyük beklenti içerisindeyiz. İlk gecede tuttuğumuz palamutlar, oldukça iriydi. İnşallah tüm sezon bu şekilde bol ve bereketli geçer." dedi.

Balıkçılardan İsmet Dilaver ise yaklaşık 5 aydan beri sezona hazırlandıklarını ifade ederek, "Zorlu bir hazırlık süreci geçirdik. İlk olarak teknelerimizin tamirini gerçekleştirdik. Ardından yırtılan ağlarımızı onardık. Bu gecede 'Vira Bismillah' diyerek sezonumuzu açtık. Tüm balıkçılarımıza hayırlı olsun." diye konuştu.

Yaklaşık 30 yıldır balıkçılık yapan Şahin Çakır da hava şartlarının avlanma için uygun olduğuna dikkati çekerek, "İlk gece çok miktarda olmasa da palamut avı gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde palamut avının daha da artması bekleniyor." dedi.

- Belediye Başkanı'ndan mesaj

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, yayımladığı mesajında, balıkçılara bereketli sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

Yılmaz, "Denizlerde av yasağı bu gece sona erdi. Tüm balıkçı kardeşlerime kazasız belasız ve bereketli bir sezon diliyorum. Şansınız ve kısmetiniz bol olsun." ifadelerini kullandı.

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz da balıkçılara uyarıda bulunarak, şunları kaydetti:

"1 Eylül itibarıyla av yasağı sona ermiştir. Avcılık yapan tüm balıkçılarımızın sürdürülebilir bir balıkçılık için av yasaklarına uymaları gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki, ideal avcılık dengeli avcılıktır. Aşırı ve kuralsız avcılık, geleceğimizin ve çok önemli bir zenginliğimizin yok edilmesi demektir. Amacımız günü kurtarmak değil, geleceği kurtarmak olmalıdır. Bütün balıkçılarımızın bereketli, bol kazançlı ve işlerinin rast gittiği bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
av sezonu Karadeniz ordu

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