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Karadenizli balıkçıların yeni av sezonu hazırlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 14:10 | Son Güncelleme

KARADENİZ'de balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ermesine kısa süre kala son hazırlıklarını yapmaya başladı. Ağ ve tekne bakımlarını sürdürüp, av yasağının sona ermesi için gün sayan balıkçılar, bereketli av dönemi geçirmeyi beklediklerini söyledi.  Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erecek.

Karadenizli balıkçıların yeni av sezonu hazırlığı

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) - KARADENİZ'de balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ermesine kısa süre kala son hazırlıklarını yapmaya başladı. Ağ ve tekne bakımlarını sürdürüp, av yasağının sona ermesi için gün sayan balıkçılar, bereketli av dönemi geçirmeyi beklediklerini söyledi.
Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erecek. Karadenizli balıkçılar da yeni av sezonu için son hazırlıklarını yapmaya başladı. Ağ ve tekne bakımlarını sürdüren ve av yasağının sona ermesi için gün sayan Samsunlu balıkçılar, bu yıl bereketli av dönemi umut ediyor.
İlkadım Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Kemal Malkoç, balıkçıların yeni sezon için hazırlık yaptığını söyleyerek, "Şu an hazır bir şekilde balıkçı arkadaşlarımız bekliyorlar. Hamsiden bu yıl umutluyuz. İstavritten beklentimiz var. Geçen yıl yine iyi bir sezon geçti. Bu yıl aynı temenni ile av sezonunu bekliyoruz. Hamsiden umudumuz var. Palamutun, bu yıl mayıs- haziran aylarının soğuk geçmesi nedeniyle biraz geç başlamasını tahmin ediyoruz. Geçen yıl av miktarı açısından da iyi bir sezon geçirmiştik. Bu boy yasakları ile ilgili bir düzenleme yapılmasını bekliyoruz. Tüm Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerde ortak boy yasağı olmasını bekliyoruz. Türkiye'de ne yasak varsa karşı tarafta da aynı yasak uygulansın istiyoruz. Yasaklarla ilgili düzenleme yapılırsa çok daha güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.
Samsun'da büyüklü küçüklü yaklaşık 400 balıkçı teknesi bulunduğunu da hatırlatan Malkoç, "Balıkçılık çok büyük sektör. 50 bin kişiye yakını bu işten ekmek yiyor. Balıkçılık bacasız fabrika. Tutandan, nakliyecisinden, lokantacısından müthiş bir iş kapısı" dedi.

​FOTOĞRAFLI

Karadenizli balıkçıların yeni av sezonu hazırlığıKaradenizli balıkçıların yeni av sezonu hazırlığıKaradenizli balıkçıların yeni av sezonu hazırlığıKaradenizli balıkçıların yeni av sezonu hazırlığı

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