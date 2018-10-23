Karadenizli edebiyatçıların hatırası müze kütüphanede yaşatılacak

Şair ve yazarların eserlerinin yanı sıra gözlük, kalem, silgi, daktilo ve diploma gibi özel eşyalarının da sergileneceği müzenin resmi açılışı ileriki günlerde yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce oluşturulan müzede, Trabzon, Artvin, Gümüşhane, Rize, Giresun, Ordu ve Bayburt'ta doğmuş ya da yaşamış sanatçıların eserleri yer alıyor.

DUYGU AVUNDUK - Karadeniz Bölgesi'nde doğmuş ya da uzun süre yaşamış şair ve yazarların eserleri ile özel eşyaları, Trabzon Muhibbi Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde sergilenecek.

Ayvazoğlu, Trabzon'un, geçmişiyle kuvvetli bağlara sahip bir il olduğunu ifade ederek, bu bağları geleceğe aktarmak için bölgede doğup büyüyen ya da uzun süre yaşamış yazarlar ve şairlerin eserleri ve kullandıkları objeleri bir araya getirdiklerini anlattı.

Edebiyat müze kütüphanelerinin uzmanlık kütüphaneleri olarak adlandırılabileceğine dikkati çeken Ayvazoğlu, şunları kaydetti:

"Metrekaresine en fazla sanatçı düşen bir şehirden bahsediyoruz. Dolayısıyla kültürel bağları bu kadar derine giden medeniyet şehri Trabzon'un edebiyat müzesine ihtiyacı vardı. Aslında çok değil, 80-90 yıl önceki tarihimize baktığımızda Trabzon'un tamamen bir kültür şehri olduğunu görüyoruz. İstanbul'dan sonra ilk mecmuaların basıldığı, gazetelerin çıkartıldığı ve matbaanın kurulduğu önemli şehirlerden bir tanesi Trabzon'dur. Dolayısıyla bu altyapıya ve birikime zaten sahip bir şehirdir."

- "Edebiyat müzemiz, bu tarihi binada hayat buldu"

Ayvazoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin tarihi konağı, edebiyat müzesi için tahsis ettiğini belirterek, 3 kattan oluşan binanın her odasının farklı özelliklerde dizayn edildiğini bildirdi.