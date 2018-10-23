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Karadenizli edebiyatçıların hatırası müze kütüphanede yaşatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 11:42 | Son Güncelleme

Trabzon, Artvin, Gümüşhane, Rize, Giresun, Ordu ve Bayburt'ta doğmuş ya da uzun süre yaşamış şair ve yazarların eserleri ile özel eşyalarının yer aldığı Trabzon Muhibbi Edebiyat Müze Kütüphanesi, ziyaretçileri kültürel yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor - Trabzon Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu: - "Metrekaresine en fazla sanatçı düşen bir şehirden bahsediyoruz. Dolayısıyla kültürel bağları bu kadar derine giden medeniyet şehri Trabzon'un edebiyat müzesine ihtiyacı vardı"

DUYGU AVUNDUK - Karadeniz Bölgesi'nde doğmuş ya da uzun süre yaşamış şair ve yazarların eserleri ile özel eşyaları, Trabzon Muhibbi Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde sergilenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce oluşturulan müzede, Trabzon, Artvin, Gümüşhane, Rize, Giresun, Ordu ve Bayburt'ta doğmuş ya da yaşamış sanatçıların eserleri yer alıyor.

Ortahisar ilçesinde restore edilen, Selçuklu ve Osmanlı motiflerinin de yer aldığı 3 katlı tarihi konakta kurulan müzedeki 11 odanın her birinde farklı eserler bulunuyor.

Şair ve yazarların eserlerinin yanı sıra gözlük, kalem, silgi, daktilo ve diploma gibi özel eşyalarının da sergileneceği müzenin resmi açılışı ileriki günlerde yapılacak.

- Kanuni'nin mahlası müzeye isim oldu

Kültür ve Turizm İl Müdürü Ali Ayvazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de bulunan 8 edebiyat müze kütüphanesinin birinin Trabzon'da açılacağını söyledi.

Kütüphaneye, Trabzon'da doğan Kanuni Sultan Süleyman'ın mahlası "Muhibbi" isminin verildiğini belirten Ayvazoğlu, "Tarihi geçmişi ve kültürel yapısı açısından bölgenin önemli merkezi olan şehrimizde kütüphanenin kurulmasının gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

Ayvazoğlu, Trabzon'un, geçmişiyle kuvvetli bağlara sahip bir il olduğunu ifade ederek, bu bağları geleceğe aktarmak için bölgede doğup büyüyen ya da uzun süre yaşamış yazarlar ve şairlerin eserleri ve kullandıkları objeleri bir araya getirdiklerini anlattı.

Edebiyat müze kütüphanelerinin uzmanlık kütüphaneleri olarak adlandırılabileceğine dikkati çeken Ayvazoğlu, şunları kaydetti:

"Metrekaresine en fazla sanatçı düşen bir şehirden bahsediyoruz. Dolayısıyla kültürel bağları bu kadar derine giden medeniyet şehri Trabzon'un edebiyat müzesine ihtiyacı vardı. Aslında çok değil, 80-90 yıl önceki tarihimize baktığımızda Trabzon'un tamamen bir kültür şehri olduğunu görüyoruz. İstanbul'dan sonra ilk mecmuaların basıldığı, gazetelerin çıkartıldığı ve matbaanın kurulduğu önemli şehirlerden bir tanesi Trabzon'dur. Dolayısıyla bu altyapıya ve birikime zaten sahip bir şehirdir."

- "Edebiyat müzemiz, bu tarihi binada hayat buldu"

Ayvazoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin tarihi konağı, edebiyat müzesi için tahsis ettiğini belirterek, 3 kattan oluşan binanın her odasının farklı özelliklerde dizayn edildiğini bildirdi.

Odaların bazılarına Türkiye ve bölge için önemi bulunan Bedri Rahmi Eyüpoğlu gibi şairlerin isimlerini verdiklerini aktaran Ayvazoğlu, "Bina içerisinde yer alan kitaplıklarımızın kenarlarındaki işlemelerde dahi Selçuklu motifleri yer almaktadır. Motifler ve eşyalar tarihi dokuya ve müzeye uygun olarak düşünülmüş ve özenle seçilmiştir. Edebiyat müzemiz, bu tarihi binada hayat buldu." diye konuştu.

Edebiyat müzesinde 6 bin eserin bulunduğunu kaydeden Ayvazoğlu, müzenin açılış tarihine kadar bu sayıyı 10 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Ayvazoğlu, resmi açılışın ardından müzede belli aralıklarla söyleşi odalarında edebiyat sevenler ile sanatçıların buluşacağını ifade ederek, müzenin kurulmasında emeği geçen Trabzon Valiliği ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

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