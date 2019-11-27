Karadenizli hamsiye doydu

Selçuk BAŞAR- Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)- KARADENİZ’de olumlu hava koşulları nedeniyle Trabzon açıklarında avlanan balıkçılar, kasalara doldurdukları hamsiyle limana dönüyor. Balık bolluğunun yaşandığı tezgâhlarda hamsi 5, mezgit 15, uskumru 10 ve sargan 20 TL'den satışa sunuluyor.

Karadenizli balıkçılar, ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor. Bu yıl bereketli bir av sezonu geçiren balıkçılar, hamsi avındaki bolluğun sevincini yaşıyor. Trabzon'da, balıkçı tezgâhları fiyatları düşen hamsi ile doluyor. Hamsinin kilosu 5 liraya kadar düşerken, sezondan umutlu olan balıkçılar, deniz suyunun daha da soğumasıyla balık çeşitlerinin artmasını bekliyor. Tezgâhları süsleyen hamsinin yanı sıra, uskumru 10, sargan 20, mezgit 15, somon 25, levrek 35, çupra ise 40 TL’de satışa sunuluyor.

'VATANDAŞ HAMSİYE ŞİMDİDEN DOYDU'

Balıkçı Turgay Memiş, son yılların en bereketli hamsi sezonunu yaşadıklarını belirterek, "Bu sene hamsi bol çıktı, vatandaş hamsiye şimdiden doydu ama diğer balıkları maalesef tezgâhlara koyamadık. Balıkların fiyatları bu aralar tezgâhlarda oldukça uygun fiyata yer alıyor. 'Balık demek, sağlık demek. Bol bol balık yiyin' diyoruz vatandaşa" dedi.

'HAMSİ YOĞUNLUĞU VAR'

Hamside bereketli bir sezaon yaşandığı kaydeden Muharrem Usta da "Hamsi yoğunluğu var. Balıkçılarda hamsi nereye, onlar oraya. Balık kaçıyor, bizimkiler kovalıyor. Ucuz balık hamsi. Ben barbun, mezgit tuttuğum halde az önce hamsi yedim. Çok lezzetli. Mezgit, barbun, istavrit fiyatları da uygun. Bu yıl herkes hamsiye doyacak. Hem sağlıklı, hem de lezzetli besin" diye konuştu.

