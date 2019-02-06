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Karadenizli hamsiye hasret kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 12:38 | Son Güncelleme

Karadeniz'de hamsi sürülerinin deniz suyunun daha soğuk olduğu kuzey sahillerine yönelmesi ile tezgahlar boş kaldı.

Karadeniz'de hamsi sürülerinin deniz suyunun daha soğuk olduğu kuzey sahillerine yönelmesi ile tezgahlar boş kaldı. Karadenizliler, az miktarda avlanan ve kilosu 20 ile 30 lira arasında değişen fiyatlarda satılan hamsiye hasret kaldı.
Karadeniz'de, 1 Eylül'de başlayan av sezonunun sonuna yaklaşılıyor. Sezona son 10 yılın en bereketli palamut avı ile giren balıkçılar hamsi avında umduğunu bulamadı. Hamsi sürülerinin deniz suyunun daha soğuk olduğu Gürcistan, Rusya ve Ukrayna kıyılarına yönelmesi ile tezgahlar boş kaldı. Karadenizliler, az miktarda avlanan ve kilosu 20 ile 30 lira arasında değişen fiyatlarda satılan hamsiye hasret kaldı. 2 ay sonra av sezonu sona erecek Karadeniz'de hamsi avında umutlar gelecek yıla kalacak.
'HAMSİNİN SONU GELİYOR'
Hamsi sürülerinin Gürcistan kıyılarına yöneldiğini anlatan ve geri dönmeyeceğini ifade eden balıkçı Cem Yazıcı, Gürcistan hamsileri artık gelmemeye başladı. Hamsinin sonu geliyor diyebiliriz. 1 ay daha hamsi olur, olmaz. Gürcistan?dan hamsi geldi, vatandaşımız alırken de bunu belirtiyoruz, pek randımanlı değil. Gürcistan hamsisi az ve kötü durumda. Gürcistan?dan gelen hamsiler baygın, kızarmış ve patlak oluyor. Bizim buranın yerli hamsisini tutmaz. Trabzon'un yerli hamsisi bittiği için, Gürcistan?dan gelen hamsiye rağbet yok dedi.
'1 AY DAHA SÜRER'
Denizlerde av sezonunun bitimine 2 ay kaldığını söyleyen balıkçı Mehmet Örseloğlu, hamsi sezonunun 1 ay daha sürebileceğini belirtti. Örseloğlu, Bu yıl Gürcistan hamsisi pekiyi olmadı. Yavaş yavaş hamsi azalıyor ve sonu geliyor. Hamsinin kasası şu anda 300 liraya satılıyor. Sezonun bitimine de 2 ay kaldı. Gürcistan hamsisi mart ayına kadar gelir fakat Trabzon?un yerli hamsisinin yerini tutmaz diye konuştu.
'GÜRCİSTAN HAMSİSİ RAĞBET GÖRMÜYOR'
Balıkçı Mehmetcan Örseloğlu ise vatandaşın talebinin yerli hamsiden yana olduğunu söyleyerek Vatandaşın talebi hamsiden yana. Fakat şu anda Gürcistan hamsisi pek rağbet görmüyor. Bizim vatandaşımız illa da yerli hamsi istiyor. Zaten Gürcistan?dan gelen hamsinin de sektörü pek yok. Bizim hamsinin fiyatı 20-25 lira. Gürcistan hamsisi ise 10 lira civarında ifadelerini kullandı.

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