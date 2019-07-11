Karadenizli kadınların belgesel filmi hazırlandı

Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA) - TRABZON Ticaret ve Sanayi Odası Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen Karadeniz Kadın Belgesel Film Günleri kapsamında çekilen belgesel filmde Karadenizli kadınlar başrolde yer aldı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) AB Bilgi Merkezi tarafından bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen 'AB-Türkiye Karadeniz Kadın Belgesel Film Festivali' hazırlıkları tamamlandı. Karadeniz Kadın Belgesel Film Günleri kapsamında çekilen filmle birlikte Karadeniz kadınının renkli hayatı yaşam biçimleri, yörenin kültürü beyaz perdeye aktarıldı. Bölgede kadının güçlü bir figür olarak var olduğunun izleyicilere aktarıldığı kültürel miras temalı filmin oyuncu kadrosu köylü kadınlardan oluştu.

'EN GÜÇLÜ KADIN FİGÜRÜ KARADENİZ BÖLGESİ’NDE'

Kadın kimliğinin Karadeniz’de çok güçlü bir figür olduğunu belirten TTSO AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Yakup Karbuz, "Avrupa Birliği'nin temel önceliklerinden birisi, kadın-erkek eşitliğini sağlamak. Bu anlamda Trabzon’da kurulu bulunan bir merkez olarak bu mesajı bölgemize yaptığımız etkinliklerle vermek istedik. Mesajımızın temeli Karadeniz insanının geleneğinde de olan kadın-erkek eşitliği vurgusunu öne çıkarmak. Kadın kimliği Karadeniz’de çok güçlü. Evin direği Karadeniz’de kadındır ve bunu izleyiciler çok güçlü bir şekilde filmde görecekler. Bu yıl Karadeniz kadınının yalnızca çilekeş olarak yansıtılmasının doğru olmadığını bölgede pek çok sanatçı, zanaatkâr ve üretken kadının güçlü bir figür olarak var olduğunu göstermek istedik. Hayatı şekillendiren ve dönüştüren kadınlarımızın üretken ve hayata erkeğiyle birlikte eşit bir şekilde katılan yanını beyaz perdeye aktardık. Türkiye’de ki en güçlü kadın figürü Karadeniz Bölgesi’nde. Filmde yer alan insanlar sanatçı değil. Hepsi yaşamın içerisinde olan insanlar. Günlük hayatlarını olabildiğince gerçekçi çekmeye çalıştık. O doğallığı izleyiciler de görecek" dedi.

'KEMENÇE ÇALMAK AYIP DEĞİL Mİ?'

Filmde yer alan Karadenizli kemençe ve halk müziği sanatçısı İlknur Yakupoğlu kendisinin kemençe çalmasının bir dönem yadırgandığını anlatarak, "'Kemençe çalmak ayıp değil mi? Sen çalıyorsun, erkekler oynuyor' dediklerinde, 'Sırtında yük taşıyan kadının görüntüsünden rahatsız olmuyorsunuz da bundan mı oluyorsunuz' diyorum. Hala bir kadının kemençe sanatçısı olmasını kabullenemeyen insanlar var, ben onlara yaptığım sanatla cevap veriyorum" ifadelerine yer verdi.