Karadenizli kadınların hayvan sevgisi

İnan KALYONCU/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da hayvancılıkla uğraşan aileler yaz aylarını geçirmek için sürüleriyle birlikte Tonya ilçesindeki yaylalara çıktı. Kadınların süsledikleri büyükbaşlar ise rengarenk görüntüler oluşturuyor.

Karadeniz'de mayıs ayı sonunda başlayan yayla göçleri tamamlandı. Çoğunluğu sis bulutunun üzerinde kalan yaylalara ulaşanlar, hayvancılık yapıyor, ot biçiyor. Karadenizli kadınlar da büyükbaşlarını süsleyerek çıktığı yaylalarda hayvanlarını otlatıyor, elde ettiği sütle yağ ve peynir üretiyor.

Bölge kadınının hayvan sevgisi dikkat çekiyor. Sabahları ahırındaki ineğini beslemeden sofra kurma alışkanlığı olmayan kadınlar, el emekleri ile işledikleri renk renk ipler ve boncuklardan hazırladıkları örgü ve püskülleri ile hayvanlarını süslüyor. Hayvanlar, sırtına, kuyruğuna ve başına bağlanan püsküllerle yaylalarda rengarenk görüntüler oluşturuyor. Kadınlar hayvan sevgisini küçük yaştan itibaren çocuklarına da aşılıyor. Yaz boyunca yaylalarda kalanlar, eylül ayı sonunda köylerine geri dönüyor.

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