HABER

Karadenizli kardeşler 'yürüyen serender' yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 15:13 | Son Güncelleme

Giresun'da iki kardeşin yöresel ürün satışı yapmak için söktükleri kamyonet kasasına inşa ettiği Karadeniz'in geleneksel mimarileri arasında yer alan serender tarzı yapı görenleri şaşırtıyor.

Dereli ilçesi Yavuzkemal beldesinde çiftçilik yapan Kenan ve Mesut Bayraktar kardeşler, yetiştirdikleri ürünleri yaylada satmanın yollarını aradı.

Yaylada bir sabit bir yapı bulamayan kardeşler, çareyi kamyonet kasasında ürün satmakta buldu.
Kamyonetlerinin kasası küçük gelince Bayraktar kardeşler, kasayı söküp Karadeniz'de yerden yüksek yapılıp ürün saklamak için kullanılan serender tarzında bir yapı inşa etti.
Ahşap yapıda 'yürüyen evi' andıran kamyonet kasasındaki serender, yaylaya götürülecek.
Kenan Bayraktar, yöresel ürün satışı yapmak istediklerini ancak sabit bir mekan bulamadıklarını söyledi.
Bunun üzerine arayış içerisine girdiklerini belirten Bayraktar, kendisine pazarcı tezgahı şeklinde satış yapabileceği tavsiyesinde bulunanlar olduğunu kaydetti.
Bayraktar, araçta satış yapmayı düşündüğünü ancak bundan vazgeçtiğini ifade ederek, "Kamyon kasasının üzerinde satış yapacaktık ama vazgeçtik. Kasayı söktük, üzerine küçük bir ev şeklinde bir şey düşündük ancak yaptıkça serender gibi bir şey ortaya çıktı. Kardeşimle beraber özenerek insanların da ilgisini çeken yürüyen bir yapı ortaya çıkardık." dedi.
Kenan Bayraktar, "yürüyen serenderi" nasıl yaptıklarını şöyle anlattı:
"Bu bayağı masraflı oldu. Kamyonetimiz olması avantajlı oldu. Ekipmanımız da çok yok, motorlu testere ile çalıştık, çaktık. Şekillendirmek için de aletlerimiz yok. Kara düzen, eskilerin yaptığı gibi yaptık. Kasaya monteledik, kasadan ayrılmıyor. Boyutu 5 metreye 4 metre. Maliyeti 8 bin lira civarında. Karadeniz zekasının fazlasıyla işe yaradığını düşünüyorum."

AĞAÇLARIN KABUK KISMINI KULLANDILAR

AĞAÇLARIN KABUK KISMINI KULLANDILAR
Yapının mimarisinin Karadeniz'e uygun olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Ağacın iç kısmını kullanmadık, sadece dış kabuk kısımlarını kullandık ki doğaya uygun olsun. Tahta belki daha güzel görünürdü ama eskiden evler bu şekildeydi." diye konuştu.
Kenan Bayraktar, Kulakkaya Yaylası'nda yöresel ürün satışı yapacağını söyleyerek, ilerleyen zamanlarda kara lahana çorbası satışı da yapmak istediğini aktardı.
Araçta yıl boyunca satış yapmayı hedeflediğini belirten Bayraktar, aracın karavana da benzediğine işaret ederek, "Sosyal medyada ilgi gördü, 'Bunu bana ev olarak sat' diyen de oldu. Tabii benim şu anki ihtiyacım yöresel ürün satışı. Onun dışında tabii karavan olarak da kullanılabilir. İstediğin yere götür çek, istediğin kadar kal. İçerisi bayağı geniş." şeklinde konuştu. (AA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karadeniz giresun kamyonet

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçim kampanyasını açıkladı

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçim kampanyasını açıkladı

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

Ünlü oyuncu dar elbisesi yüzünden bayıldı

Ünlü oyuncu dar elbisesi yüzünden bayıldı

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Meclisteki terör eylemi girişiminin failleri tutuklandı

Meclisteki terör eylemi girişiminin failleri tutuklandı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı

Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı

Şike davasını onayan eski Yargıtay üyesi Mesut Kundakçı'ya 12 yıl hapis cezası

Şike davası kararını onamıştı! 12 yıl hapis cezası verildi

Anayasa Mahkemesi Osman Kavala'nın başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi Osman Kavala'nın başvurusunu reddetti

Küçük Baran'ın ölümünde sorumlulara yasal işlem

Küçük Baran'ın ölümünde sorumlulara yasal işlem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.