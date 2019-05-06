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Karadut Hasat Şenliği'nde renkli görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 17:37 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde düzenlenen ‘Karadut Hasat Şenliği’ne katılan ilkokul öğrencileri, karadutları dallarından koparıp yerken, elleri ve yüzleri boyanınca ortaya renkli görüntüler çıktı.

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde düzenlenen ‘Karadut Hasat Şenliği’ne katılan ilkokul öğrencileri, karadutları dallarından koparıp yerken, elleri ve yüzleri boyanınca ortaya renkli görüntüler çıktı. Altınova Mahallesi'nde üretici Ramazan Bağkazan, içinde bin karadut ağacı bulunan 'Benim Babam’dır' adını verdiği bahçesinde geleneksel Karadut Hasat Şenliği düzenledi. Şenliğe katılan Altınova ilkokulu ile özel bir anaokulunun öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte karadutları dallarından koparıp yemenin keyfini yaşadı. Dutları kopardıkları elleri ile ağızları kırmızı ve mor renge boyanan öğrenciler, eğlenceli bir gün geçirdi . Öğrenciler, boyanan elleri ve ağızlarıyla renkli görüntüler oluşturdu. Karaduttan yapılan şurup, reçel, pekmez imalatı gerçekleştiren Ramazan Bağkazan, her yıl düzenlediği hasat şenliğine gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirtti. Bahçesinden yılda 30-40 ton arası ürün aldığını belirten Bağkazan, “Sabahtan öğlene kadar toplanan ürünümüzü, öğleden sonra vakit geçirmeden kendi imalathanemizde şurup, reçel ve pekmeze dönüştürürüz. Sevkiyatları başta İstanbul ve Antalya bölgesine yapıyoruz. Yakın zamanda yurt dışına ihracat da yapacağız" dedi.

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