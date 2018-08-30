HABER

Karadzic'in danışmanına 11 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 17:00 | Son Güncelleme

Bosna savaşı sırasında Bosnalı Sırpların siyasi liderliğini yapan Radovan Karadzic'in danışmanlığını yürüten Jovan Tintor, 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek Mahkemesi, 1992-1995 yılları arasında yaşanan Bosna savaşı sırasında Bosnalı Sırpların siyasi liderliğini yapan Radovan Karadzic'in özel savaş danışmanlığını yürüten Jovan Tintor'a 11 yıl hapis cezası verdi.

Hakim Minka Kreho, yaptığı açıklamada, Bosna savaşında başkent Saraybosa'ya bağlı Vogosca'da kurulan "Kriz Masası" başkanlığını da yürüten Tintor'un, 1992 yılının nisan ayından temmuz ayına kadar Saraybosna ve Vogosca'daki Sırp olmayan sivil halka yönelik işlenen sistematik saldırılara karıştığı gerekçesiyle suçlu bulunduğunu ifade etti.

Tintor'un, ortak suç teşebbüsüne iştirak ederek insanlığa karşı suç işlediğini belirten Kreho, Vogosca'daki Bunker Toplama Kampı'nın, Tintor'un kararıyla oluşturulduğunu ve esirlerin kapatıldıkları yerlerde gördükleri işkencelerden haberdar olduğunu aktardı.

Bunker Toplama Kampı mağdurlarından bir kadının "1992 yılının mayıs ayında hamileliğinin altıncı ayındayken Tintor'un karnına tekme attığı ve onun talimatıyla göğsü kesilerek işkence gördüğü" yönünde ifade verdiğini anımsatan Kreho, Tintor'un şüphesiz bu suçtan da yargılandığını söyledi.

Bosna'daki savaşın mimarlarından Karadzic'in danışmanı Tintor, hakkında 1999 yılında çıkarılan yakalama kararıyla 2016 yılının şubat ayında Bosna Hersek ile Sırbistan sınırında tutuklanmıştı.

PARTNERPrezervatifleri sakın cebinizde yada cüzdanınızda saklamayın! İşte nedeniPrezervatifleri sakın cebinizde yada cüzdanınızda saklamayın! İşte nedeni
Kızılırmak'taki kirlilik, Meclis'e taşınıyorKızılırmak'taki kirlilik, Meclis'e taşınıyor
Hafriyat kamyonu devrildi: 2 yaralıHafriyat kamyonu devrildi: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bosna Savaşı hapis cezası Jovan Tintor kriz masası mahkeme

En Çok Okunan Haberler

Almanya'dan krizi tırmandıracak karar!

Almanya'dan krizi tırmandıracak karar!

Zeytinyağı Viagra'dan daha etkili

Zeytinyağı Viagra'dan daha etkili

Son dakika! Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci istifa etti

Son dakika! Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci istifa etti

Zeynep Alkan; Ben sefaletin içinde yüzüyorum bir görseniz

Zeynep Alkan; Ben sefaletin içinde yüzüyorum bir görseniz

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Son dakika! ABD ve Rusya karşı karşıya geldi: Akdeniz ve Suriye'de savaş sesleri!

Son dakika! ABD ve Rusya karşı karşıya geldi: Akdeniz ve Suriye'de savaş sesleri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
1 ay sonra düğünü vardı! Yeşim Öğretmen'in acı sonu

1 ay sonra düğünü vardı! Yeşim Öğretmen'in acı sonu

Bedellide büyük müjde! O süre düşüyor

Bedellide büyük müjde! O süre düşüyor

TSK duyurdu: Kuzey Irak'a hava harekatı

TSK duyurdu: Kuzey Irak'a hava harekatı

İcra memurlarının babasından aldığı küçük kız için Bakanlık devreye girdi

İcra memurlarının babasından aldığı küçük kız için Bakanlık devreye girdi

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken açıklama!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken açıklama!

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ailesinden tepki

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ailesinden tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.