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Karagöl Tabiat Parkı rengarenk!

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2020 10:06 | Son Güncelleme

Ankara'daki Karagöl Tabiat Parkı, doğal güzelliği ile kentin dikkat çeken noktaları arasında yer alıyor. Çubuk ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharın gelmesiyle rengarenk görünüme kavuştu. İşte görenleri mest eden güzelliği ile Karagöl Tabiat Parkı...

Karagöl Tabiat Parkı rengarenk!

Ankara’nın Çubuk ve Kızılcahamam ilçelerinin arasında yer alan Karagöl, 2011 yılında tabiat parkı statüsü aldı. Ankara şehir merkezine yaklaşık 75 kilometre uzaklıkta olan Karagöl Tabiat Parkı, piknik, fotoğrafçılık ve dağ yürüyüşü gibi aktivitelere ev sahipliği yapıyor. Her iki tarafı bitki örtüsüyle kaplı olan Karagöl Tabiat Parkı’nın etrafında Yıldırım dağları yer alıyor.

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Ormanlarla kaplı bölgede çam, söğüt, ıhlamur, meşe ve dağ kavağı gibi ortalama 50 çeşit bitki bulunuyor. Su ve yeşilin buluştuğu park, doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak yeri olurken sonbaharın bütün güzelliklerini gözler önüne seriyor. Tabiat Parkı’nın içerisinde bulunan göle ağaçların yansımasıyla birlikte güzel görüntü oluşturuyor.

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İHA

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