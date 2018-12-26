Karagöl'de kış güzelliği

Mehmet CANDAN - Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Yamanlar Dağı'ndaki eşsiz doğa güzelliyle görenleri kendine hayran bırakan Karagöl, kar yağışıyla, doyumsuz bir güzelliğe büründü.

Milli Parklar Müdürlüğü'ne ait tabiat parkı olan, Karşıyaka'ya 23, kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan heyelan set gölü Karagöl, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaza büründü. Kızılçam, karaçam, zakkum, kestane ve meşe ağaçlarıyla zengin bir bitki örtüsüne sahip olan Karagöl'e beyaz örtü çok yakıştı. Doğayla huzurun birleştiği adres olarak yaz sıcağından kaçmak isteyenler için iyi bir seçenek olan Karagöl, kış mevsiminde kar yağışı ile ayrı bir güzelliğe kavuştu. Kaz ve ördek sesleriyle soğuk havaya rağmen kışın ve karın tadını çıkarmak isteyenler için farklı bir seçenek oldu. Karagöl'ü çevreleyen ağaç örtüsünün karla buluşması görsel şölen yaşattı. Karagöl bu mevsimde karın yağmasıyla birlikte karpostallık fotoğraf çekmek isteyenler için ise doğru adres olarak öne çıkıyor.

KARAGÖL EFSANESİ

Karagöl, mitolojide de yer alıyor. Efsaneye göre İzmirli olan Frigya Kralı Tantalos, Smyrna'dan (İzmir) Magnesia'ya (Manisa) doğru uzanan Spilios Dağı'nda, Frigya halkı ile birlikte yaşar ve Batı Anadolu'ya yayılmış devletini yönetir. Spilios Dağı çok verimli topraklara ve zengin maden yataklarına sahip bir yerdir. Tanrıların sofrasına oturabilen tek insan olan Tantalos gün gelir, Olimpos Dağı tanrılarının hışmına uğrar. Anadolu tanrıçası Kibele'ye inandığı için Hellen tanrılarını küçük gören ve onların güçlerini sınamaya kalkan Tantalos, büyük bir cezaya çarptırılır. Spilios Dağı'nın bir yarığından atılarak ölüm tanrısı Hades'e gönderilen Tantalos, burada Zeus tarafından ebedi açlık ve susuzluğa mahkum edilir ve bu ceza dünyanın her köşesinde Tantalos işkencesi olarak anılır. Hatta İzmirli tarihçi Homeros da Odysseia'da hemşerisi Tantalos'un çektiği acıları etkileyici biçimde anlatır. Tantalos'un atıldığı yarık daha sonra göl haline gelir ve bu göle 'Tantalos Gölü' adı verilir. Göl günümüzde ise suyunun renginden dolayı Karagöl adını almış.

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