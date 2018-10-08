Karagöz Festivali'nin ikincisi bu yıl İstanbul Rumeli Üniversitesi’nde gerçekleşecek

İSTANBUL, (DHA) - Karagöz Derneği tarafından ikincisi düzenlenecek İstanbul Karagöz Festivali'nin ev sahipliğini bu yıl İstanbul Rumeli Üniversitesi üstlenecek.
Eğitim öğretimin yanı sıra kültür sanat faaliyetlerine de önem veren üniversite, bu yıl 15-16-17 Ekim tarihlerinde düzenlenecek İstanbul Karagöz Festivali'ne ev sahipliği yapacak. UNESCO tarafından ‘Somut Olmayan Kültürel Mirasımız’ olarak tescil edilmiş Karagöz sanatını daha görünür kılmak ve tüm renklerini seyirci ile buluşturmak hedefiyle Karagöz Derneği tarafından iki yıldır düzenlenen festival kapsamında gösteriler, atölyeler, sergiler ve söyleşiler düzenlenecek, öğrencilere Karagöz sanatını öğretilecek.
İKİ GÜN BOYUNCA ATÖLYE ÇALIŞMASI
Festivalin ilk gününde İstanbul Rumeli Üniversitesi Akın Akan Konferans salonunda Karagöz Festivali söyleşisi ve gösterisi gerçekleşecek. 16-17 Ekim'de ise Genç Karagözcüler atölye çalışmaları yapılacak.
(FOTOĞRAF)
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