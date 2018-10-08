HABER

Karagöz Festivali'nin ikincisi bu yıl İstanbul Rumeli Üniversitesi’nde gerçekleşecek

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2018 23:53 | Son Güncelleme

Karagöz Derneği tarafından ikincisi düzenlenecek İstanbul Karagöz Festivali'nin ev sahipliğini bu yıl İstanbul Rumeli Üniversitesi üstlenecek.  Eğitim öğretimin yanı sıra kültür sanat faaliyetlerine de önem veren üniversite, bu yıl  15-16-17 Ekim tarihlerinde düzenlenecek İstanbul Karagöz Festivali'ne ev sahipliği yapacak. UNESCO tarafından ‘Somut Olmayan Kültürel Mirasımız’ olarak tescil edilmiş Karagöz sanatını daha görünür kılmak ve tüm renklerini seyirci ile buluşturmak hedefiyle Karagöz Derneği tarafından iki yıldır düzenlenen festival kapsamında gösteriler, atölyeler, sergiler ve söyleşiler düzenlenecek, öğrencilere Karagöz sanatını öğretilecek.  İKİ GÜN BOYUNCA ATÖLYE ÇALIŞMASI Festivalin ilk gününde İstanbul Rumeli Üniversitesi Akın Akan Konferans salonunda Karagöz Festivali söyleşisi ve gösterisi gerçekleşecek.

Karagöz Festivali'nin ikincisi bu yıl İstanbul Rumeli Üniversitesi’nde gerçekleşecek

İSTANBUL, (DHA) - Karagöz Derneği tarafından ikincisi düzenlenecek İstanbul Karagöz Festivali'nin ev sahipliğini bu yıl İstanbul Rumeli Üniversitesi üstlenecek.

Eğitim öğretimin yanı sıra kültür sanat faaliyetlerine de önem veren üniversite, bu yıl 15-16-17 Ekim tarihlerinde düzenlenecek İstanbul Karagöz Festivali'ne ev sahipliği yapacak. UNESCO tarafından ‘Somut Olmayan Kültürel Mirasımız’ olarak tescil edilmiş Karagöz sanatını daha görünür kılmak ve tüm renklerini seyirci ile buluşturmak hedefiyle Karagöz Derneği tarafından iki yıldır düzenlenen festival kapsamında gösteriler, atölyeler, sergiler ve söyleşiler düzenlenecek, öğrencilere Karagöz sanatını öğretilecek.

İKİ GÜN BOYUNCA ATÖLYE ÇALIŞMASI

Festivalin ilk gününde İstanbul Rumeli Üniversitesi Akın Akan Konferans salonunda Karagöz Festivali söyleşisi ve gösterisi gerçekleşecek. 16-17 Ekim'de ise Genç Karagözcüler atölye çalışmaları yapılacak.

(FOTOĞRAF)

Bariyerleri aşan TIR, otomobili sürükledi; baba öldü, oğlu yaralıBariyerleri aşan TIR, otomobili sürükledi; baba öldü, oğlu yaralı
Narenciye bahçesini sularken akıma kapılıp öldüNarenciye bahçesini sularken akıma kapılıp öldü
Karakol önündeki çatışmanın 22 şüphelisi adliyedeKarakol önündeki çatışmanın 22 şüphelisi adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

Çağla Şıkel çirkin yorum yapan takipçisine ağzının payını verdi

Çağla Şıkel çirkin yorum yapan takipçisine ağzının payını verdi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi

Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi

Antalya'da kan donduran görüntü! Facia

Antalya'da kan donduran görüntü! Facia

Kalıpların dışında bir mimarlık pratiği: Düzce Umut Atölyesi

Kalıpların dışında bir mimarlık pratiği: Düzce Umut Atölyesi

Kastamonu'da nikah memuru çifti korkuttu! Bu kez roller değişti

Kastamonu'da nikah memuru çifti korkuttu! Bu kez roller değişti

Jandarmadan 6 milyon TL'lik tarihi eser operasyonu

Jandarmadan 6 milyon TL'lik tarihi eser operasyonu

Korkutan manzara! Binlercesi kıyıya vurdu

Korkutan manzara! Binlercesi kıyıya vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.