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Karagöz ve Hacivat canlı sinema ile çocuklarla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 14:55 | Son Güncelleme

HASTAVUK A.Ş.

Cansel ORUÇ,Gürkan DURAL,BURSA,(DHA)-HASTAVUK A.Ş. tarafından hayata geçirilen ve Bursa Büyükşehir Belediyesi?nin desteklediği Karagöz Yolda oyunu bir ilk gerçekleştirilerek canlı sinema tekniği ile çocuklarla buluştu. UNESCO somut olmayan kültür mirası listesinde yer alan Karagöz ve Hacivat, HasTavuk A.Ş. tarafından yeniden can buldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi?nin de katkıları ile gölge perdesinden sinema perdesine taşındı. Nevzat Çiftçi?nin sergilediği 45 dakikalık Karagöz Yolda oyunu, dünyada bir ilk gerçekleştirilerek teknoloji yardımı ile gölgeden perdeye Canlı Sinema tekniği uygulanarak sinema perdesine aktarıldı. Tayyare Kültür Merkezi?nde gerçekleşen prömiyere Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Zehra Sönmez, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Özer, HasTavuk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, firma çalışanları, öğrenciler ve Karagöz Yolda oyununu yazarı Hayali Sanatçı Nevzat Çiftçi katıldı. TABLETE GİREMEYEN BİR KÜLTÜREL OLAYIN POPÜLER OLMA ŞANSI YOK Karagöz ve Hacivat?ın önemli değerlerimiz olduğunu söyleyen HasTavuk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, ?Özellikle Bursa?da. Fakat yeteri kadar değer verilmediği ve üzerine yatırımlar yapılmadığı için çok kullanılan bir ürün olmadığını düşünüyorum. Bursa biliyorsunuz bir turizm şehri. Karagöz-Hacivat bir kültür değer, fakat şu an ki çocuklarımızın hepsinin elinde tablet var, tablete, bilgisayara giremeyen bir kültürel olayın çok popülerleşme şansı yok. Biz de dedik ki gölge oyunu ve Karagöz-Hacivat bir değerdir. Bu modernleşmedikçe teknolojiyle, daha büyük kitlelerle buluşmadığı sürece hiçbir zaman dünya değeri olamaz. O yüzden biz ilk defa kendi sahnesinden çağdaş ve daha teknolojik bir ortamda beyaz perdeye yansıtılmasını proje olarak planladık? dedi. Yeni düzenlemenin keyifle izleneceğini kaydeden Sezer, ?Popülerleşmesi hız alacak. Bu yüzden HasTavuk olarak destek olmak istedik. Bursa Büyükşehir Belediyesi?nin de katkılarına teşekkür ediyorum, beraber bu projeyi yürütüyoruz. İlk defa bugün çocuklara açıyoruz. Her Cumartesi 15 hafta düzenli olarak gösteriler Tayyare Kültür Merkezi?nde devam edecek. Bursa?daki özellikle anaokulu ve ilkokul çağındaki çocuklarımızı bekliyoruz, gösterilerimiz ücretsiz? açıklamasında bulundu. KARAGÖZ HACİVAT NEFES ALIP VERMEK GİBİDİR Karagöz Gölge Oyunu dendiği zaman Bursa?nın akla geldiğini dile getiren Karagöz Yolda oyununu yazarı Hayali Sanatçı Nevzat Çiftçi, ?Bu tabii hep hayal perdesinde kaldı. Müjdat Sezer ile biz bunu beyazperdeye nasıl taşıyacağız diye düşündük ve bu çalışmaya başladık. Teknik olarak aşılması gereken şeylerle uğraştık; ama sonunda başardık. İlk kez canlı olarak interaktif seyirci ile birlikte oynanan canlı sinema yapacağız. Perde arkasında da olsak çocuklarla birlikte oynamayı gerçekleştirdiğimiz zaman onların eğlencesi bize geçiyor. Karagöz nefes alıp vermek gibidir, seyirciden aldığını tekrar seyirciye verirsin. Bunu sağladığımızda zaten keyifli bir gösteri oluyor. Oyundaki yaklaşık 9-10 karakter var, bütün hepsini ben seslendireceğim. Karagöz aynı zamanda ses oyunculuğudur, perdenin arkasından ses ve can veriyorsunuz. Nefes alıp vermeyi iyi yapınca canlı kalıyorsunuz? dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Karagöz-Hacivat gösterisinden detaylar -Salondan detaylar -Röportajlar 474 MB, 4 dakika 14 saniye

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