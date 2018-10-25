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Karagöz ve Hacivat 'canlı sinema'da çocuklarla buluştu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 13:55 | Son Güncelleme

BURSA'da, Karagöz ve Hacivat gölge oyunu, bir ilk gerçekleştirilerek canlı sinema tekniği ile çocuklarla buluştu.

Karagöz ve Hacivat 'canlı sinema'da çocuklarla buluştu

Cansel ORUÇ- Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA'da, Karagöz ve Hacivat gölge oyunu, bir ilk gerçekleştirilerek canlı sinema tekniği ile çocuklarla buluştu.
UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan 'Karagöz ve Hacivat', HasTavuk A.Ş. tarafından hayata geçirilen ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği proje kapsamında sinema perdesine taşındı. Nevzat Çiftçi'nin sergilediği 45 dakikalık 'Karagöz Yolda' adlı oyun, dünyada bir ilk gerçekleştirilerek teknoloji yardımı ile 'canlı sinema tekniği' uygulanarak gölgeden sinema perdesine aktarıldı. Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen prömiyere Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Zehra Sönmez, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Özer, HasTavuk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, firma çalışanları, öğrenciler ve 'Karagöz Yolda' oyununu yazarı Nevzat Çiftçi katıldı.
'TABLETE GİREMEYEN BİR KÜLTÜREL OLAYIN POPÜLER OLMA ŞANSI YOK'
Karagöz ve Hacivat'ın önemli değerlerimiz olduğunu belirten HasTavuk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, "Karagöz ve Hacivat önemli değerlerimiz, özellikle Bursa'da. Fakat yeteri kadar değer verilmediği ve üzerine yatırımlar yapılmadığı için çok kullanılan bir ürün olmadığını düşünüyorum. Bursa biliyorsunuz bir turizm şehri. Karagöz-Hacivat bir kültürel değer fakat şu anki çocuklarımızın hepsinin elinde tablet var, tablete, bilgisayara giremeyen bir kültürel olayın çok popülerleşme şansı yok. Biz de dedik ki gölge oyunu ve Karagöz-Hacivat bir değerdir. Bu modernleşmedikçe, teknolojiyle, daha büyük kitlelerle buluşmadığı sürece hiçbir zaman dünya değeri olamaz. O yüzden biz ilk defa kendi sahnesinden çağdaş ve daha teknolojik bir ortamda beyaz perdeye yansıtılmasını proje olarak planladık" dedi.
Yeni düzenlemenin keyifle izleneceğini kaydeden Sezer, "Popülerleşmesi hız alacak. Bu yüzden HasTavuk olarak destek olmak istedik. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarına teşekkür ediyorum, beraber bu projeyi yürütüyoruz. İlk defa bugün çocuklara açıyoruz. Her cumartesi 15 hafta düzenli olarak gösteriler Tayyare Kültür Merkezi'nde devam edecek. Bursa'daki özellikle anaokulu ve ilkokul çağındaki çocuklarımızı bekliyoruz. Gösterilerimiz ücretsiz" açıklamasında bulundu.
'KARAGÖZ-HACİVAT NEFES ALIP VERMEK GİBİDİR'
Karagöz-Hacivat gölge oyunu dendiği zaman Bursa'nın akla geldiğini dile getiren 'Karagöz Yolda' oyununun yazarı Nevzat Çiftçi ise "Bu tabii hep hayal perdesinde kaldı. Müjdat Sezer ile biz bunu beyazperdeye nasıl taşıyacağız diye düşündük ve bu çalışmaya başladık. Teknik olarak aşılması gereken şeylerle uğraştık ama sonunda başardık. İlk kez canlı olarak interaktif seyirci ile birlikte oynanan canlı sinema yapacağız. Perde arkasında da olsak çocuklarla birlikte oynamayı gerçekleştirdiğimiz zaman onların eğlencesi bize geçiyor. Karagöz nefes alıp vermek gibidir, seyirciden aldığını tekrar seyirciye verirsin. Bunu sağladığımızda zaten keyifli bir gösteri oluyor. Oyundaki yaklaşık 9-10 karakter var, bütün hepsini ben seslendireceğim. Karagöz aynı zamanda ses oyunculuğudur, perdenin arkasından ses ve can veriyorsunuz. Nefes alıp vermeyi iyi yapınca canlı kalıyorsunuz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Karagöz ve Hacivat 'canlı sinema'da çocuklarla buluştuKaragöz ve Hacivat 'canlı sinema'da çocuklarla buluştuKaragöz ve Hacivat 'canlı sinema'da çocuklarla buluştuKaragöz ve Hacivat 'canlı sinema'da çocuklarla buluştu

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