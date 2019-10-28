Karagözoğlu son yolculuğa uğurlandı

Hayatını kaybeden Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu'nun cenazesi, defnedildi.

TBMM'deki törenin ardından Kocatepe Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına, Karagözoğlu ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan da katıldı.

Karagözoğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 1931'de doğan Karagözoğlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Bir süre serbest avukat olarak çalışan Karagözoğlu, İzmir İl Genel Meclisi üyeliğinde de bulundu.

14, 15 ve 16'ncı Dönem İzmir Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan Karagözoğlu, evli ve 2 çocuk babasıydı.

