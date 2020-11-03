Karagül Apartmanı’na da çürük raporu verildiği ortaya çıktı

İzmir'in Seferihisar açıklarındaki 6.6’lık depremin ardından onlarca vatandaş, yıkılan binaların altında kalarak öldü. Depremde yıkılan Doğanlar ve Rıza Bey apartmanları hakkında ilçe belediyesinin 2012 ve 2018 yıllarında ‘çürük’ raporu verdiği ortaya çıktı. Düzenlenen raporlarda her iki binanın da deprem riski taşıdığı belirtilirken, apartman sakinlerinin uyarıldığı iddia edildi.

KARAGÜL APARTMANI'NA DA ÇÜRÜK RAPORU VERİLMİŞ

Depremden yaklaşık 10 dakika sonra yıkılan Karagül Apartmanı’nın da çürük raporu olduğu ortaya çıktı. Hazırlanan tavsiye niteliğindeki raporda; binada diyagonal çatlaklar olduğu ve bazı çatlakların kirişlere doğru uzandığı bilgisi yer aldı. Her iki blokta çok katlı yapılar olması, zemin katının yüksek olması ve bölgenin zemin yapısının zayıf olması sebebiyle binanın depremde hasar riskinin fazla olduğu da raporda belirtildi. Raporda, apartmanın 1’inci katındaki çatlakların ayrıntılı olarak incelenmesi gerektiğinin altı çizilirken, oluşan diyagonal çatlakların bazılarının kirişe doğru uzandığı da kaydedildi.