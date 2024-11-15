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Karagümrük Çetesi'nden Bahçeli'ye ziyaret! Görüşme gündem olmuştu... Soner Ergin her şeyi tek tek anlattı

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
15.11.2024 09:31
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Kamuoyunda 'Karagümrük çetesi' olarak bilinen Ergin kardeşlerin en küçüğü Soner Ergin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiğini aktardı. İkili arasındaki sürpriz görüşme merak konusu olurken Ergin görüşmeye dair her şeyi anlattı. Bahçeli'den herhangi bir af talebinde bulunmadığını belirten Ergin, 'müddetname' denilen çıkış yılında yanlışlık olduğunu ve bunu aktardığını belirtti. İşte Ergin ve Bahçeli arasındaki görüşmenin perde arkası...

Karagümrük Çetesi'nden Bahçeli'ye ziyaret! Görüşme gündem olmuştu... Soner Ergin her şeyi tek tek anlattı

Kamuoyunda 'Karagümrük çetesi' olarak bilinen Ergin kardeşlerin en küçüğü Soner Ergin, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

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"ÇOK KIYMETLİ HEDİYESİNİ ALDIM"

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ergin, "Türk dünyasının bilge lideri Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli beyefendinin elini öpüp hayır dualarını aldım. Abim Nuri Ergin ve Vedat Ergin'e iletmem üzere çok kıymetli hediyesini aldım. Kendilerine çok teşekkür ederim. Hürmetle ellerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.

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İKİLİ ARASINDAKİ GÖRÜŞMEYİ KÖŞESİNE TAŞIDI

Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan Ergin ile görüşerek ikili arasındaki görüşmenin detaylarını sordu. Pehlivan aldığı yanıtları ise köşesine taşıdı.

"AFLA İLGİLİ BİR RİCAM ASLA OLMADI"

Ergin, "Benim ağzımdan, kalemimden 'müjdeli haber' kelimeleri çıktığı yalandır" derken, "Neden görüştünüz MHP lideriyle?" sorusuna da, "Kıymetli genel başkanıma gittiğimde, afla ilgili bir ricam asla olmadı. Benim ricam; ‘Genel başkanım, FETÖ’nün savcılarının hazırlamış olduğu, 'müddetname' dediğimiz çıkış yılında yanlış hesaplamalar var. Bize hala 36 yıla hükmediyorlar. Halbuki 24-25 yıl olması gerekiyor. Bunlar gözardı ediliyor. Hala uğraşıyorlar, sorun var' şeklindeydi" diye yanıt verdi.

"HER HAFTAM CEZAEVİ ZİYARETLERİYLE GEÇİYOR"

"Bu dosyalarla ilgili savcıların halen aktif olduğunu, uğraşıldığını ilettiğini" belirten Soner Ergin, abisinin müddetnamesinin yeniden incelenmesini talep etti ve "Bir haksızlık var. Bu haksızlığı kiminle paylaşabilecektim? 15 yıldır sosyal medyada 'Sesimi duyan yok mu?' diyen bir Soner Ergin’im ben. Her haftam cezaevi ziyaretleriyle geçiyor" ifadelerini kullandı.

"TABİİ Kİ DELİKANLILARI KABUL EDECEK"

Gazetecilerle ilgili olarak da konuşan Ergin, "Bazen haber yapıyorsunuz; 'Çete ve örgüt liderlerini kabul ediyor' diye... Şimdi benim kıymetli genel başkanım, Fethullahçıları ve terör örgütlerini kabul edecek adam değil. Tabii ki delikanlıları kabul edecek. Genel başkanıma gittim ve bu durumu izah ettim" dedi.

"AĞABEYİMİN TALİMATIYLA DEĞİL, KENDİM GİTTİM"

Samimi olunması gerektiğini aktaran Ergin, "30 yıldır cezaevindeki adamlar, son iki yılı kalmış olan iki kıymetli ağabeyim ‘Bizi affedin’ diye bir talepte bulunabilir mi?" dedi. Görüşmenin 10 dakika sürdüğü bilgisini de aktaran Soner Ergin, "Tekrar söylüyorum; ben ağabeyimin talimatıyla değil, kendim gittim. 'Fethullahçı savcıların hazırladığı müddetname çok kötü, bizimle halen uğraşılıyor, ne yapmamız gerekiyor' dedim" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP
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