Karagümrük çetesine operasyon: 10 gözaltı

İstanbul’da liderliğini ‘Nuriş’ lakaplı Nuri Ergin’in yaptığı Karagümrük çetesine yönelik operasyonda, aralarında cezaevinde bulunan çete liderinin oğlu ile kardeşlerinin olduğu 10 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah ‘Karagümrük çetesi’ olarak bilinen liderliğini ‘Nuriş’ lakaplı Nuri Ergin’in yaptığı organize suç örgütünün çek ve senet tahsilatı ile yağma gibi farklı suçlara karıştığını tespit ederek eş zamanlı operasyon düzenledi.
Suç örgütüne yönelik yapılan baskınlarda, şebekenin cezaevinde tutuklu bulunan elebaşı Nuri Ergin’in kardeşleri Zeynel ve Nurettin Ergin ile oğlu Nejat Ergin’in de aralarında olduğu 10 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Organize suç örgütü üyelerinin kaldığı adreslerde yapılan aramalarda, 2 tabanca, 1 kalem tabanca ve 1 av tüfeği ile mermiler ele geçirildi.
Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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