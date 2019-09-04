KARAGÜMRÜK STADI'NIN AYDINLATMA DİREĞİNDE İNTİHAR GİRİŞİMİ

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA) Fatih'te, Karagümrük Stadı'nın aydınlatma direğine çıkarak, yarı çıplak intihar girişiminde bulunan bir kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaklaşık bir saat aydınlatma direğinde kalan kişiyi izlemek için stadın yanında adeta tribün oluşturan vatandaşlar, polis ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen intihar olayını görüntüleme yarışına girdi. Olay nedeniyle Fevzipaşa Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı. Fatih, Fevzipaşa Caddesi'nde bulunan Karagümrük Stadı'nda, akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Faik isimli bir kişi, aydınlatma direğine tırmanarak, intihar girişiminde bulundu. Aydınlatma direğinin tepesindeki yarı çıplak adamı fark eden çevredeki kişilerin ihbarları üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de metrelerce yüksekte bulunan kişiye merdiven aracı ile ulaşmayı denedi. Ekiplerin, bir saati aşkın çabalarının ardından ikna edilen kişi, itfaiye merdiveniyle bulunduğu yerden indirildi ve polis ekiplerine teslim edildi.

TRİBÜN OLUŞTURUP, MAÇ İZLER GİBİ İZLEDİLER

İntihar girişiminde bulunan kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülürken, bir grup vatandaş, bir saati aşan intihar girişimini adeta maç izler gibi izledi. Polis ekiplerinin kontrol etmekte zorlandığı kalabalık, olayı görüntülemek için adeta birbiriyle yarıştı. Bazı kişiler güvenlik şeridini hiçe sayarak, cep telefonlarıyla intihar girişimini görüntülemek istedi. Karagümrük Stadı'nın üstündeki caddede kaldırımı ve yolu işgal eden vatandaşlar, adeta intihar tribünü oluşturdu.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

İntihar girişiminde bulunan Faik isimli kişi, polis nezaretinde ambulansa alındı. Olay nedeniyle Fevzipaşa Caddesi'nde yaklaşık bir saat trafik durma noktasına gelirken, bir süre ise Edirnekapı istikameti tamamen trafiğe kapatıldı. Olayın sona ermesinin ardından caddede trafik normal seyrine döndü.

Görüntü Dökümü:

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- İntihar girişiminde bulunan kişi

- Ekiplerin çalışmaları

- Olayı izleyen ve görüntüleyen vatandaşlar

- İntihar girişiminde bulunan kişinin indirilmesi

- Genel ve detaylar

