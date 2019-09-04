HABER

KARAGÜMRÜK STADI'NIN AYDINLATMA DİREĞİNDE İNTİHAR GİRİŞİMİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 23:50 | Son Güncelleme

Fatih'te, Karagümrük Stadı'nın aydınlatma direğine çıkarak, yarı çıplak intihar girişiminde bulunan bir kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA)
Fatih'te, Karagümrük Stadı'nın aydınlatma direğine çıkarak, yarı çıplak intihar girişiminde bulunan bir kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaklaşık bir saat aydınlatma direğinde kalan kişiyi izlemek için stadın yanında adeta tribün oluşturan vatandaşlar, polis ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen intihar olayını görüntüleme yarışına girdi. Olay nedeniyle Fevzipaşa Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı.
Fatih, Fevzipaşa Caddesi'nde bulunan Karagümrük Stadı'nda, akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Faik isimli bir kişi, aydınlatma direğine tırmanarak, intihar girişiminde bulundu. Aydınlatma direğinin tepesindeki yarı çıplak adamı fark eden çevredeki kişilerin ihbarları üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de metrelerce yüksekte bulunan kişiye merdiven aracı ile ulaşmayı denedi. Ekiplerin, bir saati aşkın çabalarının ardından ikna edilen kişi, itfaiye merdiveniyle bulunduğu yerden indirildi ve polis ekiplerine teslim edildi.

TRİBÜN OLUŞTURUP, MAÇ İZLER GİBİ İZLEDİLER
İntihar girişiminde bulunan kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülürken, bir grup vatandaş, bir saati aşan intihar girişimini adeta maç izler gibi izledi. Polis ekiplerinin kontrol etmekte zorlandığı kalabalık, olayı görüntülemek için adeta birbiriyle yarıştı. Bazı kişiler güvenlik şeridini hiçe sayarak, cep telefonlarıyla intihar girişimini görüntülemek istedi. Karagümrük Stadı'nın üstündeki caddede kaldırımı ve yolu işgal eden vatandaşlar, adeta intihar tribünü oluşturdu.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI
İntihar girişiminde bulunan Faik isimli kişi, polis nezaretinde ambulansa alındı. Olay nedeniyle Fevzipaşa Caddesi'nde yaklaşık bir saat trafik durma noktasına gelirken, bir süre ise Edirnekapı istikameti tamamen trafiğe kapatıldı. Olayın sona ermesinin ardından caddede trafik normal seyrine döndü.

Görüntü Dökümü:
---------------
- İntihar girişiminde bulunan kişi
- Ekiplerin çalışmaları
- Olayı izleyen ve görüntüleyen vatandaşlar
- İntihar girişiminde bulunan kişinin indirilmesi
- Genel ve detaylar

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Kadıköy'de öfkeli minibüsçünün kamyonete saldırısı kameradaKadıköy'de öfkeli minibüsçünün kamyonete saldırısı kamerada
Halk otobüsü TEM Otoyolunda alev alev yandıHalk otobüsü TEM Otoyolunda alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz'in başrolü bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı

Sen Anlat Karadeniz'in başrolü bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı

Davutoğlu'ndan ihraç kararına ilk açıklama

Davutoğlu'ndan ihraç kararına ilk açıklama

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Bahçeli'den İmamoğlu'na sert eleştiriler

Bahçeli'den İmamoğlu'na sert eleştiriler

Erdoğan 'Hepsi birer proje' dedi ve açıkladı: Sonu hüsran olmuştur

Erdoğan 'Hepsi birer proje' dedi ve açıkladı: Sonu hüsran olmuştur

İBB'de yeni atama! İşte o isim

İBB'de yeni atama! İşte o isim

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir’de 72 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’de 72 kaçak göçmen yakalandı

Son dakika: İstanbul'da özel halk otobüsü alev alev yandı

İstanbul'da özel halk otobüsü alev alev yandı

4 Eylül 2019 çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları

1 milyon TL'nin sahibi belli oldu

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon! Etkisiz hale getirildi

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Yüzmek için ırmağa girmişti! Acı haber

Yüzmek için ırmağa girmişti! Acı haber

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile telefonda görüştü

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.