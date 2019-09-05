Karagümrük Stadı'nın aydınlatma direğinde intihar girişimi

Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,(DHA)-FATİH'te, Karagümrük Stadı'nın aydınlatma direğine çıkarak, yarı çıplak intihar girişiminde bulunan bir kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaklaşık bir saat aydınlatma direğinde kalan kişiyi izlemek için stadın yanında adeta tribün oluşturan vatandaşlar, polis ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen intihar olayını görüntüleme yarışına girdi. Olay nedeniyle Fevzipaşa Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı.

Fatih, Fevzipaşa Caddesi'nde bulunan Karagümrük Stadı'nda, akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Faik isimli bir kişi, aydınlatma direğine tırmanarak, intihar girişiminde bulundu. Aydınlatma direğinin tepesindeki yarı çıplak adamı fark eden çevredeki kişilerin ihbarları üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de metrelerce yüksekte bulunan kişiye merdiven aracı ile ulaşmayı denedi. Ekiplerin, bir saati aşkın çabalarının ardından ikna edilen kişi, itfaiye merdiveniyle bulunduğu yerden indirildi ve polis ekiplerine teslim edildi.