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  4. Karahan Çantay hakkında bomba iddia! 'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

Karahan Çantay hakkında bomba iddia! 'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

16.03.2021 10:07 | Son Güncelleme:
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Söylemezsem Olmaz yayınında Karahan Çantay'ın Sibel Can ile ilgili sözleri masaya yatırıldı. Onur Akay açıklamasında "Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi cümlesi Karahan'ın kendi cümlesidir" dedi.

Karahan Çantay'ın vefatı gündeme bomba gibi düştü. Karahan Çantay'ın Sibel Can hakkında yaptığı bir açıklama izleyenleri şaşırttı. Canlı yayına telefonla bağlanan Onur Akay, merak edilen soruları cevapladı.

Çantay verdiği son söyleşide "Sibel Can'la tek gecelik ilişkimiz oldu" demişti.

Onur Akay açıklamasında bu konuya dair şunları söyledi: "Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi cümlesi Karahan'ın kendi cümlesidir. Benim için tek gecelik bir ilişki olarak kaldı öyle yazılmasını istiyorum dedi. Daha çok yerlerde de olduğunu ima etti."

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KARAHAN ÇANTAY NE DEMİŞTİ?

Karahan Çantay verdiği söyleşide bakın neler demiş...

"Onur Akay: Peki o şantaj videosu nedir?

Karahan Çantay: Benim hatalarım da var. O dönem bazı anlatılmaması gereken özel şeyleri bir manken arkadaşa anlattım. Dosttur dedik, erkek erkeğe konuştuk. O da gitmiş başka bir manken arkadaşa anlatmış. Sonra olaylar Adnan Oktar’a kadar gitti ve şantaj olayları oldu. Gerisini biliyorsunuz zaten. Aslında hepsi bir yasak aşka yazılan hayali senaryolar.

Onur Akay: Yani Sibel Can’la olan aşkını yasak aşk olarak kabul ediyorsun.

Karahan Çantay: Evet."


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Anahtar Kelimeler:
Sibel Can
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
bu programdakı bayanlar Einstein'in ızafıyet teorısını mı cozuoyrlar , bırde o dusunuyor gıbı yapıyorlar, cooookkk onemlı bırsey bulmuslar gıbı duruyorlar ya baktıkca Afrıka ulkesıyız dıyorum , ama ıyı rol yapıyorlar yanı dusunuyormus , becerebılıyorlarmıs gıbı))
işiniz gücünüz dedıkodu ölmüş adamın arkasından ne konuşuyosunuz size ne kardeşim sibel canımı ifşa etmeye çalışıyosunuz nedir siz kendi tek gecelik ilişkilerinizi açıklayın madfem öyle
eyvah! ortalık kızışacak sibel can ne tepki verecek

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