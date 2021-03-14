Karahan Çantay son yolculuğuna uğurlandı

Karahan Çantay'ın sevgilisi ortaya çıktı! Bu sözlerle veda etti

Törende ayakta durmakta güçlük çeken anne Zeliha ile kardeşleri Betül ve Erinç Çantay, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Anne ve kardeşlerini, yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Törene, baba Erşed, anne Zeliha, kardeşler Erinç ve Betül Çantay'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Çantay'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından kardeşi Erinç Çantay tarafından teslim alınarak Ankara'ya getirildi. Çantay için Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camii'nde tören düzenlendi.

Eski manken ve oyuncu Karahan Çantay, matematik öğretmeni olarak görev yaptığı Bangkok'ta 7 Mart Pazar günü motosikletiyle geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Çantay'ın cenazesi, THY'nin Bangkok-İstanbul seferini yapan uçakla Cumartesi sabah saatlerinde İstanbul'a getirilerek Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Çantay'ın ölüm haberinin ardından konuşan kardeşi Ceyhan Betül Çantay, modelin, yaşadığı sansasyonel olayların ardından ABD'ye gittiğini, 2014 yılında ise Türkiye'ye dönerek, ODTÜ'deki eğitimini tamamladığını belirtmiş, "2017'de hep yaşamak istediği Tayland'a gitti. Orada öğretmenlik yapıyordu. Her sene yanımıza gelirdi" açıklamasını yapmıştı.

Ceyhan Betül Çantay, motosiklet kazasında vefat eden ağabeyi Karahan Çantay için, "Çok neşeli biriydi. Tayland'da kaldığı dönemde her yıl 2-3 defa yanına gidip, zaman geçirirdik. Beş yaşındaki bir çocuğun kalbine sahipti. Kimseyi üzmez, girdiği her ortamda sevilirdi" ifadelerini kullanmıştı.



