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Karahan Çantay son yolculuğuna uğurlandı

14.03.2021 20:18 | Son Güncelleme:
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Tayland'ın başkenti Bangkok'ta geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybeden Türkiye'nin ilk erkek güzeli, eski model ve oyuncu Karahan Çantay, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Eski manken ve oyuncu Karahan Çantay, matematik öğretmeni olarak görev yaptığı Bangkok'ta 7 Mart Pazar günü motosikletiyle geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Çantay'ın cenazesi, THY'nin Bangkok-İstanbul seferini yapan uçakla Cumartesi sabah saatlerinde İstanbul'a getirilerek Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Çantay'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından kardeşi Erinç Çantay tarafından teslim alınarak Ankara'ya getirildi. Çantay için Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camii'nde tören düzenlendi.

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Törene, baba Erşed, anne Zeliha, kardeşler Erinç ve Betül Çantay'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

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TABUTA SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Törende ayakta durmakta güçlük çeken anne Zeliha ile kardeşleri Betül ve Erinç Çantay, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Anne ve kardeşlerini, yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

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Karahan Çantay'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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ÖNCE ABD'YE SONRA TAYLAND'A GİTTİ

Mister Turkey 95 yarışmasına katılarak Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen Karahan Çantay, geçtiğimiz pazar günü Tayland'da geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

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Çantay'ın ölüm haberinin ardından konuşan kardeşi Ceyhan Betül Çantay, modelin, yaşadığı sansasyonel olayların ardından ABD'ye gittiğini, 2014 yılında ise Türkiye'ye dönerek, ODTÜ'deki eğitimini tamamladığını belirtmiş, "2017'de hep yaşamak istediği Tayland'a gitti. Orada öğretmenlik yapıyordu. Her sene yanımıza gelirdi" açıklamasını yapmıştı.

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Ceyhan Betül Çantay, motosiklet kazasında vefat eden ağabeyi Karahan Çantay için, "Çok neşeli biriydi. Tayland'da kaldığı dönemde her yıl 2-3 defa yanına gidip, zaman geçirirdik. Beş yaşındaki bir çocuğun kalbine sahipti. Kimseyi üzmez, girdiği her ortamda sevilirdi" ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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