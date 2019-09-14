Karahantepe'de kazı heyecanı

- Kazılar bölge halkı için hem iş hemde umut kapısı oldu

Bu araştırmalarda, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'deki yapılara benzeyen ve ilk belirlemelere göre neolitik döneme ait "T" biçiminde 250'nin üzerinde dikili taş tespit edildi.

Yöre halkı tarafından "Keçilitepe" olarak da bilinen alanda, Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul başkanlığında 2 yıl önce "Göbeklitepe Kültürü ve Karahantepe Kazıları" projesi kapsamında yüzey araştırma çalışması başlatıldı.

İlk kez ay başında başlayan kazı çalışmaları bölgede yaşayan halk için de hem iş hem de umut kapısı oldu.

Karahantepe kazılarında çalışan işçiler, bölgede yaşayan ailelerden seçilirken, kazı alanının ileriki yıllarda turizme açılacak olmasının da yöre halkı için yeni bir istihdam kapısı olması bekleniyor.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Karul, "Bölge çok yakın bir zamanda turizme büyük katkı sağlayacak" dedi.

Kazı çalışmalarını, yöre insanlarıyla yürüttüklerini aktaran Karul, "Kazılarda bize en yakın yerleşkelerden başlayarak kazı işini yapma potansiyeli olan insanları çalıştırıyoruz." ifadesini kullandı.

Bölgede yaşayan Mehmet Can, bölgeyi daha önce mezarlık olarak bildiklerini, yapılan keşiften sonra alanın çok değerli olduğunu öğrendiklerini belirtti.

Alanın korunması için de çaba gösterdiklerini ifade eden Can, "Kazıların başlaması bizi heyecanlandırdı. Hem Türkiye için hem de köylülerimiz için faydası oldu. Buradaki kazılarda bütün köylerden insanlar çalışıyor, hepimize faydası var. İleriki dönemlerde buraya kurulacak tesis de yine köylüler için iş kapısı olacak." diye konuştu.