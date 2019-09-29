Karahantepe'deki kazı çalışmaları

EŞBER AYAYDIN - Şanlıurfa'daki Karahantepe'de yapılan kazılarda anakayaya oyulu çukur tabanlı yapılar bulundu.

Neolitik döneme ait "T" biçiminde 250'nin üzerinde dikilitaşın bulunduğu Karahantepe'deki kazı çalışmalarının bu yılki bölümü tamamlandı.

Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ilk kez yaptıkları kazı çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, çalışmaların kısa sürmesine rağmen ciddi sonuçlar elde ettiklerini söyledi.

Milattan önce 10'uncu bin yıla tarihlenen katmanlar açığa çıkardıklarını anlatan Karul, bunlar içerisinde en dikkat çekici olanının ise anakayaya oyulu bitişik düzende çukur tabanlı yapılar olduğunu ifade etti.

Karul, söz konusu yapıların oval biçimli olduğunu ve duvarları boyunca sekilerin bulunduğunu dile getirerek, bu sekilerin birinin üzerinde ise yılan ve tilki gibi neolitik dönemin sembollerinin yer aldığını belirtti.

Söz konusu yapıların bölgede bilinmediğine ve ilk kez karşılaştıklarına işaret eden Karul, şöyle devam etti: