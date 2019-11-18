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Karahisar Kalesi'nde sisli havada eşsiz manzara

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 16:16 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da son günlerde etkisini gösteren sis, kentin simgesi Karahisar Kalesi'yle birleşince seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da son günlerde etkisini gösteren sis, kentin simgesi Karahisar Kalesi'yle birleşince seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı. Fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek'in drone ile havadan çektiği kale fotoğrafları büyük beğeni topladı.

Son günlerde sisli bir sabaha uyanan Afyonkarahisar, fotoğraf tutkunlarını da mest eden manzaralar sunuyor. Kentin simgesi olan 226 metre yüksekliğindeki Karahisar Kalesi’ni fotoğraflayan sanatçı Çağrı Selek birbirinden güzel fotoğraflara imza attı. Selek'in sosyal medyada da paylaştığı fotoğraflar çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Bir tarafı sisler içerisinde kalan kale ve şehrin göründüğü fotoğrafta, diğer taraftan güneşin aydınlattığı şehir yer aldı.

MANZARA ÇOK ETKİLEDİ

Sisli havada gördüğü kale manzarasının kendisini etkilediğini söyleyen Çağrı Selek, "Birkaç gündür Afyonkarahisar'da sabahları yoğun bir sis oluşuyor. Sis hayatı zorlaştırsa da fotoğrafçılar için eşsiz manzaralar sunuyor. Ben de bunu değerlendirmek için şehrin simgesi olan Karahisar Kalesi'nin fotoğrafını çekmek istedim. Drone kameramı uçurduğumda kalenin eşsiz manzarasıyla karşılaştım. Kalenin bir tarafı sisler içinde diğer yanı güneşli bir manzara sunuyordu. Gördüğüm manzara beni çok etkiledi. Çektiğim fotoğrafları sosyal medya hesabım üzerimden paylaştıktan sonra çok sayıda yorum, beğeni ve paylaşım aldım. Manzara herkesi etkilemişti. Hatta bir arkadaşım 'Çağrı Hollywood filmi çekti' yorumunda bulundu. Bu da hoşuma gitti. Fotoğraf gerçekten emek istiyor. Bu emeğin sonunda böyle güzel bir fotoğrafın çıkmasından büyük mutluluk duydum. Umarım güzel Afyonumuzun tanıtımında bu fotoğrafla çorbada benim de tuzum olmuştur" dedi.

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