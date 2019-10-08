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Karain köyü ’kanserli köy’ olarak anılmak istemiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 12:19 | Son Güncelleme

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Karain köyünde 1974 yılından beri kanserden çok sayıda köylünün ölmesinin ardından köylerinin ’kanserli köy’ olarak anılmasına tepki gösteren köylüler, "Böyle anılmak istemiyoruz" dedi.Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Karain köyünde yaşanan kanser ölümlerinin ardından köyün bir kısmı başka bir yere taşındı.

Karain köyü ’kanserli köy’ olarak anılmak istemiyor

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Karain köyünde 1974 yılından beri kanserden çok sayıda köylünün ölmesinin ardından köylerinin ’kanserli köy’ olarak anılmasına tepki gösteren köylüler, "Böyle anılmak istemiyoruz" dedi.
Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Karain köyünde yaşanan kanser ölümlerinin ardından köyün bir kısmı başka bir yere taşındı. Ancak Karain köyünde kalan ve burada yaşamak isteyen bir çok köylü ise evlerini taşımadan yine köylerinde yaşamaya devam ediyor. Karain köyünün kanserli köy olarak anılmasından rahatsız olan köylüler bu lekenin bir an önce temizlenmesini istiyor. 69 yaşındaki İbrahim Can kendisinin Karain köyünde doğduğunu ve köylerinin kanserli köy olarak lanse edilmesini kabul etmediklerini söyledi. Can, “Karain’de doğdum. Ürgüp’te yaşıyorum ama Karain köyünde çalışıyorum. Burada bağım bahçelerim var. Kanserli köy olarak anılmayı ben hiç kabul etmiyorum. Bu köyümüze de bir leke bize de bir leke. Bu konuda kanserli köy olayını kabul etmiyorum. Her tarafta kanser var. 1974 yılında bir gazetede çıkan bir haber ile bugüne kadar bu olay devam etti geldi. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi bu konuyla ilgili çalışma yapmasıyla birlikte kanserli köy ismi yaygınlaştı. Kanser her tarafta var. Ama bizim köyde biraz daha fazla var ama daha neden olduğunu söyleyemediler. Bize ilk defa gelen bir kaymakam bu evleri bize söyledi. Biz bedava diye imza attık. Değilse bu evlere 125 bin lira olduğunu bilsek köyümüzden taşınmazdık. Köyümüz orada virane kalıyor. Kimse evini tadilat yapmıyor. Kanserli köy diyorlar ama biz yazın köyde yaşıyoruz” dedi.
Karain köyünde yaşayan Kamil Şencan ise açıklamasında kanserin tüm Avrupa’da yaşandığını ifade ederken Karain köyü ile kanserin alakasının olmadığını söyledi. Şencan, “Karain köyünde kanser denen bir şey yok. Bu Hollanda’da, İsveç’te de Avrupa’da da hastaneler kanser hastaları ile dolu. Diğer köylerde de var. Hacettepe tabibi bir pislik attı. Hani bir deli kuyuya taş atınca 40 akıllı çıkartmaz derler ya aynısını yaşıyoruz. Ben köyümden çok memnunum. Kanser falan asla yok. Kanser diyenler zaten kendini bilmezler. Burası bizim vatanımız. Köyümüzü taşıdılar ama burada yaşamayan köylülerimiz yeniden köye gitti. Karain köyü ile kanserin alakası yok. Şayet kayalardansa bütün peribacalarını yıkmaları lazım. Biz köyümüzün kanser ile anılmasını istemiyoruz. Bizim köyümüzün adını temize çıkartsınlar. Biz köyümüzden çok memnunuz” diye konuştu.
Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Karain köyünde 1974 yılında kanserden dolayı artan ölümlerin ardından o dönemde çeşitli gazeteler tarafından Karain köyü için ’kanserli köy’ ibaresi kullanılmaya başlanmıştı.

Karain köyü ’kanserli köy’ olarak anılmak istemiyor

Karain köyü ’kanserli köy’ olarak anılmak istemiyor

Karain köyü ’kanserli köy’ olarak anılmak istemiyor

Karain köyü ’kanserli köy’ olarak anılmak istemiyor

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