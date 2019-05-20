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Karakaya Barajı'ndan su tahliyesine başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 17:10 | Son Güncelleme

Baraj gölündeki suyun hızla maksimum seviyeye yaklaşması nedeniyle su tahliyesi yapılıyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Karakaya Barajı'ndan su tahliyesine başlandı.

Keban Barajı'nın ardından Karakaya Barajı'nda da tahliye çalışması başlatıldı.

Keban Barajı'ndan enerji üretimi ve su tahliyesi ile yan derelerin sağladığı akım nedeniyle Çüngüş ilçesinde, Fırat Nehri üzerindeki Karakaya Barajı'na saniyede 2 bin 250 metreküp su dolarak gölün seviyesi 692 kotuna ulaştı.

Su seviyesinin hızla maksimum seviye olan 693 kotuna yaklaşması yüzünden barajın güvenliği ve can ve mal kaybına yol açmamak için 15.00 itibarıyla saniyede bin metreküp su tahliye edilmeye başlandı.

Barajdan saniyede bin 800 metreküp su tahliye edildi.

DSİ tarafından inşa edilen ve Atatürk Barajı'ndan sonra nehir üzerinde kurulu en büyük ikinci baraj olan Karakaya'nın işletmeye uygun maksimum su kotu 693 metre, minimum su kotu ise 675 metre.

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baraj tahliyesi Diyarbakır

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