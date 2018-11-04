Karakeçili Yörüklerinin zorlu kış göçü

Üçü kadın 5 Yörük çoban, yaklaşık bin 200 keçiyi Bulkaz Dağı'na doğru sürerken, küçük çocuklar ve çadırları taşıyan iki traktör kış aylarının geçirileceği Denizli'nin Çal ilçesine hareket etti.

Ayvacık köyü Çalaş mevkisinde yaz aylarını geçiren Yörükler, göçten bir gün önce uzun yolculuk için hazırlıklara başladı. Kadınların yaz boyunca hazırladığı kışlık yiyecekler ve eşyalar traktörlere yüklendi, çadırlar söküldü. Sürünün dağılmaması için önceden belirlenen lider keçilere çanların takılmasıyla tamamlanan hazırlığın ardından sabahın ilk ışıklarıyla yola çıkıldı.

Dedesiyle aynı ismi taşıyan torun Emin Çakal da 16 yaşında olduğunu, doğduğunda bu yana göçte olduğunu aktararak "Dağda doğdum, dağda öleceğim. Biz Karakeçili Yörükleriyiz. Kimseye zararımız olmaz. Bazen bizi hor görüyorlar. Alın terimizle çalışıp ekmeğimizi kazanıyoruz." dedi.

Oğlu Ahmet Çakal (58) ise Yörüklerin bu toprakların asıl sahipleri olduğunu, dağları çok sevdiklerini söyledi.

Yırtıcı hayvanlar ve hırsızlık olaylarına karşı çobanların tüfekle nöbet tuttuğu sürü, sonraki günlerde Uşak'ın Sivaslı ilçesinden Denizli'nin Bekilli ilçesine ve oradan da Çal ilçesindeki kışlığa vardı.

Kış göçünün keçiler için önemli olduğunu dile getirerek Sedat Ulusoy ise "Biz başka iş bilmeyiz, keçi besliyoruz, sütünü peynir yapıp satıyoruz, kılını kesiyoruz çadır için satıyoruz. Keçi olmaza biz yaşayamayız." diye konuştu.

Eşiyle zorlu kış göçünü gerçekleştiren iki çocuk annesi Pınar Çakal ise dağlarda doğup büyüdüğünü, çocuklarını da dağlarda büyüttüğünü ifade ederek "Dağda iş hiç bitmez ama biz mutluyuz çünkü birliğiz, eşim, babam çocuklarım yanımda daha ne isteyeyim?" dedi.

Kış göçünde kocasıyla keçi süren Yurdagül Çakal ise işlerinin zor olduğunu ama yıllardır yaptıkları için zorlanmadıklarına işaret ederek "Sabah keçileri sağıyoruz, sonra sütü kaynatıp peynir, yoğurt yapıyoruz. Kocamla akşama kadar keçi güdüyorum. Ev işleri ve çocuklar. Soğuk havalarda hayatımız biraz daha zor oluyor ama sağlımız yerinde şükür." diye konuştu.

