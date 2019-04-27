HABER

'Karakız', yavrularına et taşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 10:45 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, 'Karakız' adlı sokak köpeği, Coşkun Antepoğlu adlı kebapçı tarafından her gün 2 kez verilen et ve kemikleri, yaklaşık 1 kilometre mesafedeki yavrularına götürüyor.

'Karakız', yavrularına et taşıyor

İskender ZENGİN/ANDIRIN(Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, 'Karakız' adlı sokak köpeği, Coşkun Antepoğlu adlı kebapçı tarafından her gün 2 kez verilen et ve kemikleri, yaklaşık 1 kilometre mesafedeki yavrularına götürüyor.
Yeni Mahalle'de kebap lokantası olan Coşkun Antepoğlu'nun 'Karakız' adını verdiği sokak köpeği, her gün sabah ve akşam olmak üzere 2 kez lokantanın önüne gelip, beklemeye başlıyor. Hep aynı saatte gelen Karakız'a Antepoğlu da et ve kemik veriyor. Karakız, et ve kemikleri ağzıyla yaklaşık 1 kilometre mesafede tuttuğu 2 yavrusuna götürüyor.
Coşkun Antepoğlu, Karakız'ın 2 yıldır lokantasının önüne geldiğini anlatarak, "İki yıldır sürekli iş yerimin önüne gelir ve bekler. Adını Karakız koydum, bir de Mestan isminde sahipsiz kedi var. O da her gün burada bekliyor, onu da doyuruyorum. Karakız, sabah ve akşam aynı saatte geliyor. Ben de poşete et ve kemik koyup veriyorum. Ağzıyla yavrularına götürüyor"dedi.
'ANNELİK DUYGUSU BU OLSA GEREK'
Aynı mahallede esnaf olan Alper Güzel de "Et ve kemik dolu poşeti ağzıyla yavrularına götürüyor. Annelik duygusu bu olsa gerek, köpeğin yavrularını doyurmak için verdiği mücadele gerçekten insanları duygulandırıyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

'Karakız', yavrularına et taşıyor'Karakız', yavrularına et taşıyor'Karakız', yavrularına et taşıyor'Karakız', yavrularına et taşıyor

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Pazar alışverişine at arabalı servisPazar alışverişine at arabalı servis
Geleneksel el sanatları çocukların ilgi odağı olduGeleneksel el sanatları çocukların ilgi odağı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Star TV'nin sevilen dizisi ekrana veda ediyor!

Star TV'nin sevilen dizisi ekrana veda ediyor!

Esenyurt'ta 25 bina boşaltıldı

Esenyurt'ta 25 bina boşaltıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı

Trump duyurdu! ABD, BM Silah Ticareti Anlaşması'ndan çekiliyor

Trump duyurdu! ABD, BM Silah Ticareti Anlaşması'ndan çekiliyor

Erotik sahnelerle ilgili ilginç bilgi! Kadın oyuncular...

Erotik sahnelerle ilgili ilginç bilgi! Kadın oyuncular...

Soylu: Kılıçdaroğlu korumalarının ne iş yaptığına bir baksın

Soylu: Kılıçdaroğlu korumalarının ne iş yaptığına bir baksın

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'daki terör operasyonu sona erdi

Diyarbakır'daki terör operasyonu sona erdi

Kırgız Türkleri geleneklerini devam ettiriyor

Kırgız Türkleri geleneklerini devam ettiriyor

Ankara'da dev operasyon! Devleti 120 milyon lira zarara uğratmışlar

Ankara'da operasyon! Devleti 120 milyon lira zarara uğratmışlar

Romanya Büyükelçiliği Kapadokya'da sıcak hava balonu uçurdu

Romanya Büyükelçiliği Kapadokya'da sıcak hava balonu uçurdu

Dışişleri Bakanlığı: Portekiz Parlamentosu’nun açıklamasını reddediyoruz!

Çok sert tepki: Açıklamayı reddediyoruz!

Kaza yapan aracın LPG tankı patladı: 3 yaralı

Kaza yapan aracın LPG tankı patladı: 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.