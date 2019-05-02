Karakoçan'da 4 inek sel suyuna kapıldı

Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen selde 4 inek, suya kapıldı.

Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan beldesindeki dere sağanakta taştı. Derenin taşımasıyla meydana gelen sel sırasında arazide bulunan 4 inek, suya kapıldı. İneklerin dereye kapılma anı çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Dereye kapılan inekler için yöre sakinleri ve jandarma ekiplerince arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

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