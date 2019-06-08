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Karakoçan'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 16:49 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Karakoçan'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA) - ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Elazığ- Bingöl yolu Kuruca mevkisinde meydana geldi. Aziz Tahan yönetimindeki 23 AS 314 plakalı hafif ticari araç yolun sağına geçmeye çalıştığı sırada aynı yöndeki Mehmet Dönmez yönetimindeki 34 TM 8216 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ve iki araçtaki 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Karakoçan'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralıKarakoçan'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralıKarakoçan'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralıKarakoçan'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralı

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