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Karakoçan'da kaçak define kazısına 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 17:33 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde kaçak kazı yapan 10 kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı.

Karakoçan'da kaçak define kazısına 10 gözaltı

Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde kaçak kazı yapan 10 kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı.
Karakoçan ilçesinde, dün saat 12.45 sıralarında bazı kişilerin kaçak kazı yaptığı ihbarı üzerine Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler harakete geçti. Bölgeye gelen ekipler, kaçak kazı yapan 10 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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Karakoçan'da kaçak define kazısına 10 gözaltı

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