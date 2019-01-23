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Karakoçan'dan üreticilere besi sığırcılığı kursu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 12:21 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde açılan besi sığırcılığı kursuna katılan girişimciler, teorik ve uygulamalı eğitimin ardından devlet desteğiyle kendi işini kurma imkanına sahip olacak.

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde açılan besi sığırcılığı kursuna katılan girişimciler, teorik ve uygulamalı eğitimin ardından devlet desteğiyle kendi işini kurma imkanına sahip olacak.
Karakoçan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi ş birliğiyle açılan besi sığırcılığı kursuna üreticiler yoğun ilgi gösterdi. Kurslara katılan besiciler, Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekimler tarafından verilecek 10 günlük teorik eğitime 65 kursiyer katıldı.
Kursa katılanların, eğitimin ardından işini kurmak için devlet desteğinden yararlanabildiğine anlatan Karakoçan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Yıldız, Bu eğitimden sonra süt sığırı yetiştiriciliği eğitimini yapacağız. Karakoçan?da zaten hayvancılıkla ilgili birçok çalışma yapılıyor. Tarım ve Ormancılık Bakanlığı'nın da desteklediği bu kurslarla besicilerimize kurs boyunca bizden aldıkları belgelerle kendi işini kurmak için herhangi bir hibeye başvurarak devlet desteğinden yararlanabiliyorlar dedi.
Kursiyerlerden Savaş Karabulut, çocukluluğundan beri uğraştığı hayvan besiciliğinde yanlış bilgilere sahip olduğunu dile getirerek, kurs sayesinde yeni bilgiler edindiğini söyledi. Karabulut, Biz çocukluğumuzdan beri hayvancılığın içindeyiz ama doğru bilip, yanlış yaptığımız birçok bilgiyi öğrendik bu kursta. Kurs sonunda alacağımız sertifika özellikle yeni iş kuracak olan çiftçilerimize ya da işini büyütmek isteyenler için güzel bir fırsat diye konuştu.

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