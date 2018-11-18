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Karakol önünde drift yapan sürücüye ceza yağdı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.11.2018 21:33 | Son Güncelleme

NİĞDE’de Jandarma Komutanlığı önünde drift yapan otomobil sürücüsüne trafiği tehlikeye düşürmekten 5 bin 10 TL, cam filminden dolayı 235 TL para cezası yazılarak ehliyetine 60 gün el koyulup, aracı da 60 gün trafikten men edildi.

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de Jandarma Komutanlığı önünde drift yapan otomobil sürücüsüne trafiği tehlikeye düşürmekten 5 bin 10 TL, cam filminden dolayı 235 TL para cezası yazılarak ehliyetine 60 gün el koyulup, aracı da 60 gün trafikten men edildi.

Çiftlik ilçe Jandarma Komutanlığı önünde plakası açıklanmayan bir otomobilin sürücüsü B.K. drift yaparak trafiği tehlikeye attı. Polise ihbar edilen otomobil sürücüsü trafik ekipleri tarafından yakalandı. Sürücü B.K'ye drift yaparak trafiği tehlikeye atmaktan 5 bin 10 TL, cam filminden dolayı 235 TL para cezası yazılarak ehliyetine 60 gün el konuldu, ayrıca aracı 60 gün trafikten men edildi.

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