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Karakol önünde kavga: 15 yaralı, 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 05:17 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, iki grup arasında karakol önünde çıkan silahlı kavgada 15 kişi yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı.

Karakol önünde kavga: 15 yaralı, 10 gözaltı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, iki grup arasında karakol önünde çıkan silahlı kavgada 15 kişi yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı.
Olay, gece geç saatlerde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önce husumet olduğu öne sürülen Uçar ile Önemli aileleri fertleri karşılaştı ve kavgaya tutuştu. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen polis, kavgaya karışanları ayırarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Yeşil Yurt Karakolu'na götürüldü. Kavgayı duyan ve karakol önüne gelen Uçar ile Önemli aileleri arasında da tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar yanlarında getirdikleri tüfekler ile birbirine ateş açmaya başladı. Takviye olarak gelen özel harekat polislerinin müdahalesi ile sonlandırılan kavgada yaralanan 15 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Kavgaya karıştığı belirlenen 10 kişi ise gözaltına alındı. Olayın ardından hastanelerde kavganın büyümemesi için çok sayıda polis güvenlik önlemi aldı.

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Karakol önünde kavga: 15 yaralı, 10 gözaltıKarakol önünde kavga: 15 yaralı, 10 gözaltıKarakol önünde kavga: 15 yaralı, 10 gözaltıKarakol önünde kavga: 15 yaralı, 10 gözaltı

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