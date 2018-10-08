Karakol önündeki çatışmanın 22 şüphelisi adliyede

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, iki grup arasında polis karakolu önünde çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 22 kişi sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Geçtiğimiz hafta perşembe gecesi Hocaömer Mahallesi'nde karşılaşan husumetli Uçar ile Önemli ailesi fertleri arasında kavga çıktı. Polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgaya karışanlar gözaltına alınarak Yeşilyurt Polis Merkezi'ne götürüldü. Bu sırada olayı duyan ve Yeşilyurt Polis Merkezi önüne gelen iki ailenin yakınları arasında yeniden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada, karakol önünde bekleyen kalabalıktakiler yanlarında bulunan tüfeklerle birbirlerine ateş açmaya başladı. İki grup arasında çıkan çatışma, takviye özel harekatçıların gelişinin ardından polisin havaya ateş açmasıyla sonlandırıldı. Kavgada tüfekten çıkan saçmalarla yarayanan 15 kişi, ambulanslarla hastanelere götürüldü. Tedavi edilen yaralılar gözaltına alınırken, karakol önünde de 7 kişi yakalandı. Gözaltına alınan toplam 22 şüpheli emniyetteki sorgulamalarının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.
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