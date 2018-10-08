HABER

Karakol önündeki çatışmanın 22 şüphelisi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2018 23:49 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, iki grup arasında polis karakolu önünde çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 22 kişi sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Karakol önündeki çatışmanın 22 şüphelisi adliyede

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, iki grup arasında polis karakolu önünde çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 22 kişi sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Geçtiğimiz hafta perşembe gecesi Hocaömer Mahallesi'nde karşılaşan husumetli Uçar ile Önemli ailesi fertleri arasında kavga çıktı. Polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgaya karışanlar gözaltına alınarak Yeşilyurt Polis Merkezi'ne götürüldü. Bu sırada olayı duyan ve Yeşilyurt Polis Merkezi önüne gelen iki ailenin yakınları arasında yeniden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada, karakol önünde bekleyen kalabalıktakiler yanlarında bulunan tüfeklerle birbirlerine ateş açmaya başladı. İki grup arasında çıkan çatışma, takviye özel harekatçıların gelişinin ardından polisin havaya ateş açmasıyla sonlandırıldı. Kavgada tüfekten çıkan saçmalarla yarayanan 15 kişi, ambulanslarla hastanelere götürüldü. Tedavi edilen yaralılar gözaltına alınırken, karakol önünde de 7 kişi yakalandı. Gözaltına alınan toplam 22 şüpheli emniyetteki sorgulamalarının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Çamlıdere'de bulunan Şeyh Ali Semerkandi Türbesi ziyaretçi akınına uğruyorÇamlıdere'de bulunan Şeyh Ali Semerkandi Türbesi ziyaretçi akınına uğruyor
Karabük merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltıKarabük merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Tekneyle Rodos'a gitmek isteyen kaçaklara Sahil Güvenlik engeliTekneyle Rodos'a gitmek isteyen kaçaklara Sahil Güvenlik engeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

Çağla Şıkel çirkin yorum yapan takipçisine ağzının payını verdi

Çağla Şıkel çirkin yorum yapan takipçisine ağzının payını verdi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi

Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi

Antalya'da kan donduran görüntü! Facia

Antalya'da kan donduran görüntü! Facia

Kalıpların dışında bir mimarlık pratiği: Düzce Umut Atölyesi

Kalıpların dışında bir mimarlık pratiği: Düzce Umut Atölyesi

Kastamonu'da nikah memuru çifti korkuttu! Bu kez roller değişti

Kastamonu'da nikah memuru çifti korkuttu! Bu kez roller değişti

Jandarmadan 6 milyon TL'lik tarihi eser operasyonu

Jandarmadan 6 milyon TL'lik tarihi eser operasyonu

Korkutan manzara! Binlercesi kıyıya vurdu

Korkutan manzara! Binlercesi kıyıya vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.