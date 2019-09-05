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Karakol polislerinin çalışma saatleri düşürülecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 13:34 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı 124 polis merkezi amirliğinde çalışan 5 bin 100 personelin mesai saatleri 12/24 sisteminden 8/24'e düşürülecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı 124 polis merkezi amirliğinde 12 saat çalışıp 24 saat istirahat eden personelin mesai saatleri 8/24 sistemine düşürülecek.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, personelin moral, motivasyon ve verimliliğini artırarak iş kalitesini yükseltmek için 12 saat çalışıp 24 saat istirahat eden birimlerdeki görevlilerin mesai saatlerinde iyileştirme çalışması başlattı.

Kısa süre önce pilot olarak Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğünde denenen ve başarı elde edilen "8 saat çalış 24 saat istirahat et" sisteminin kentteki karakol olarak bilinen 124 polis merkezi amirliğinde de uygulanması için karar alındı.

Son atamalarla bin takviye yapılarak personel sayısı 5 bin 100'e çıkarılan polis merkezi amirlikleri 15 Eylül itibarıyla 8/24 sistemine geçecek.

İstenilen performans ve başarı elde edildiği takdirde mevcut çalışma sisteminin ekiplerde de uygulanacağı bildirildi.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası emniyette mesailer 12/12'ye yükseltilmiş, 26 Şubat 2018'de ise 12/24'e düşürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Çalışma saatleri karakol polisi

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