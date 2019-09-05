HABER

Karakol polislerinin çalışma saatleri düşürülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 14:25 | Son Güncelleme

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatı ile polisin motivasyon ve verimliliğini artırmak için bu ayın ortasından itibaren 8/24 sistemine geçilecek.İstanbul’da yakın zaman önce Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğünde pilot olarak uygulanan ve başarı sağlanan “8 saat çalış 24 saat istirahat et” sisteminin il genelindeki 124 polis merkezi amirliğinde de uygulanması için harekete geçildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatı ile polisin motivasyon ve verimliliğini artırmak için bu ayın ortasından itibaren 8/24 sistemine geçilecek.
İstanbul’da yakın zaman önce Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğünde pilot olarak uygulanan ve başarı sağlanan “8 saat çalış 24 saat istirahat et” sisteminin il genelindeki 124 polis merkezi amirliğinde de uygulanması için harekete geçildi. Buna göre son atamalarla bin polis takviyesi daha yapılarak personel sayısı 5 bin 100’e çıkarılan polis merkezi amirlikleri bu ayın ortalarından itibaren 8/24 sistemine geçilecek. Planda arzulanan performans elde edildiği takdirde mevcut çalışma sisteminin diğer ekiplerde de uygulanacağı öğrenildi.Üç yıl önce yaşanan 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrası İstanbul Emniyetindeki mesai sistemi 12/12’ye yükseltilmiş, 26 Şubat 2018’de ise 12/24’e geri çekilmişti.

PARTNER Tok kalmak için yapılması gerekenler Tok kalmak için yapılması gerekenler
İrem Su'nun babası: Öyle cezalar verilsin ki alkollüyken araca binmeye korksunlarİrem Su'nun babası: Öyle cezalar verilsin ki alkollüyken araca binmeye korksunlar
Sincan Belediyesi çocuk cezaevinde tiyatro oyunu sahnelediSincan Belediyesi çocuk cezaevinde tiyatro oyunu sahneledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Teslim olan teröristten çarpıcı itiraf!

Teslim olan teröristten çarpıcı itiraf!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Üniversiteli Derya'nın üzücü ölümü! Kahreden detay ortaya çıktı

Üniversiteli Derya'nın üzücü ölümü! Kahreden detay ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yine aynı vahşet! Önce Ankara sonra Niğde...

Yine aynı vahşet! Önce Ankara sonra Niğde...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti Mazgirt İlçe Başkanı Süleyman Canpolat'ı kaçıran terörist etkisiz hale getirildi

AK Partili ismi kaçıran terörist etkisiz hale getirildi!

Barolardan peş peşe seçim çağrısı gelmişti! Metin Feyzioğlu'ndan açıklama

Peş peşe gelen seçim çağrıları sonrası Feyzioğlu'ndan açıklama

Suriye sınırında teröristlerin 'duman' taktiği!

Sınırda teröristlerin yeni taktiği böyle görüntülendi!

Son dakika: Sultangazi'de lastik deposunda yangın

İstanbul'da lastik deposunda korkutan yangın!

Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Türkiye ve ABD'den Suriye sınırında 3'üncü hava devriyesi

Bu fotoğraf servis edildi! Sınırda hareketli dakikalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.