Karakola hırsızlıkta kullandığı otomobille gidince yakalandı

İZMİR (AA) - ŞAFAK YEL - İzmir'de bankadan çıkan kişileri takip edip araçlarında bıraktıkları paraları çaldığı belirlenen şüpheli, gözaltına alınan yakınının durumunu sormak için hırsızlıkta kullandığı araçla karakola gidince yakalandı.

Bornova ilçesinde yaşayan S.B, bankadan çektiği 30 bin lirayı kargo poşeti içinde otomobilinin sağ ön koltuğuna koyduktan sonra aracından indi ve geldiğinde arabasının camının kırılarak parasının çalındığını fark etti.

Bu olaydan bir hafta sonra Karşıyaka ilçesinde bankadan çektiği 15 bin avro, H.Ü'ye ait park halindeki otomobilin camı kırılarak çalındı.

İki hırsızlık olayı üzerine çalışma başlatan İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli veya şüphelilerin banka çıkışlarında beklediklerini ve müştekileri izleyerek araçlarını park ettikten sonra hırsızlık yaptıklarını belirledi. Ekipler, bankadaki ve olayların gerçekleştiği güzergahlardaki kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Araştırma sonucu, iki hırsızlık olayında internetteki satılık araç ilanlardan seçilen plakaların sahtesinin takıldığı gri renkli otomobilin kullanıldığı tespit edildi.