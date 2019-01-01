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Karakola hırsızlıkta kullandığı otomobille gidince yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 11:15 | Son Güncelleme

İzmir'de bankadan çıkan kişileri takip edip araçlarında bıraktıkları paraları çaldığı belirlenen şüpheli, gözaltına alınan yakınının durumunu sormak için hırsızlıkta kullandığı araçla karakola gidince yakalandı - Zanlının polise yakalanmamak için internetteki satılık araç ilanlarından seçtiği plakaların sahtesini kendi aracına taktığı tespit edildi

İZMİR (AA) - ŞAFAK YEL - İzmir'de bankadan çıkan kişileri takip edip araçlarında bıraktıkları paraları çaldığı belirlenen şüpheli, gözaltına alınan yakınının durumunu sormak için hırsızlıkta kullandığı araçla karakola gidince yakalandı.

Bornova ilçesinde yaşayan S.B, bankadan çektiği 30 bin lirayı kargo poşeti içinde otomobilinin sağ ön koltuğuna koyduktan sonra aracından indi ve geldiğinde arabasının camının kırılarak parasının çalındığını fark etti.

Bu olaydan bir hafta sonra Karşıyaka ilçesinde bankadan çektiği 15 bin avro, H.Ü'ye ait park halindeki otomobilin camı kırılarak çalındı.

İki hırsızlık olayı üzerine çalışma başlatan İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli veya şüphelilerin banka çıkışlarında beklediklerini ve müştekileri izleyerek araçlarını park ettikten sonra hırsızlık yaptıklarını belirledi. Ekipler, bankadaki ve olayların gerçekleştiği güzergahlardaki kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Araştırma sonucu, iki hırsızlık olayında internetteki satılık araç ilanlardan seçilen plakaların sahtesinin takıldığı gri renkli otomobilin kullanıldığı tespit edildi.

PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kameraları ile güvenlik kameralarından bu yönde çalışma yapan ekipler, araca ait özel iz ve emareler olduğunu belirledi.

- Amca oğlu karakola götürülünce yakalandı

Hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışmalar sürerken Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları, oto hırsızlığı suçlarından aranması bulunan H.M'yi gözaltına aldı.

Amcaoğlu H.M'nin gözaltına alındığını ve polis merkezine götürüldüğünü öğrenen N.M, gri renkli otomobille karakola gitti.

Bu sırada polis merkezinde bulunan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, gri renkli aracı incelemeye aldı. Ekipler, N.M'ye ait araç ile PTS kameraları ve güvenlik kamerası kayıtlarından elde edilen araca ait iz ve emarelerin görüntülerini karşılaştırdı.

Görüntülerin uyuşması üzerine hırsızlık olayında kullanıldığı tespit edilen araca el koyan ekipler, N.M'yi gözaltına aldı.

Benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunan şüphelinin üst aramasında 4 bin avro ele geçirildi.

Zanlının parmak izinin, Torbalı ilçesindeki benzer bir hırsızlık olayından aranan şüphelinin parmak iziyle uyuştuğu saptandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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hırsızlık oto hırsızlığı polis Polis Merkezi

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