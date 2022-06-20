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Karakolda dehşet! Polisin silahını alan yabancı uyruklu şahıs, 2 polisi vurdu

20.06.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Yabancı uyruklu A.T. (32), Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'nde polis memuruna yumruk attı. Daha sonra polisin belinden düşen silahı alan A.T., rastgele ateş ettiği sırada 2 polis memurunu yaraladı. A.T., bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. İşte olayın detayları!

Karakolda dehşet! Polisin silahını alan yabancı uyruklu şahıs, 2 polisi vurdu

Dehşete düşüren olay, 19 Haziran Pazar günü gece saatlerinde Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanede kendisini odaya kilitleyerek intihar girişiminde bulunan yabancı uyruklu A.T. (32), ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi. A.T., ifadesinin ardından Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'nden çıktığı sırada polis memuru V.K.'ya yumruk attı, kafasını beton zemine çarpan V.K. ise yaralandı.

V.K.'nın belinden düşen silahı alan şahıs, polis merkezinin içinde rastgele ateş etmeye başladı. Bu sırada komiser yardımcısı K.B. ve O.G. yaralandı. Yabancı uyruklu şahıs ise sol bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Polis memuru V.K.'nın geçici hafıza kaybı yaşadığı, K.B. ve O.G.'nin de hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. A.T.'nin ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
polis silahlı saldırı
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