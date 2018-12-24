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Karakolda fenalaşan kişi hastanede öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 19:20 | Son Güncelleme

Erzincan'da trafikte yaşanan tartışma sonrası götürüldüğü karakolda rahatsızlanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi - Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, trafikte yaşanan tartışma sonrası ifadesine başvurulmak üzere karakola götürülen ve burada rahatsızlanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Demirkent beldesi Osmanlı Mahallesi'nde otomobili ile seyir halindeki Tarkan Albayrak, trafikte bir başka otomobildeki A.K, S.K. ve A.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafları gözaltına aldı.

İfadelerinin alınması için Şehit Enes Bediz Karakolu'na götürülenlerden Albayrak, bir süre sonra rahatsızlandı.

Karakola çağrılan 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Tarkan Albayrak, kaldırıldığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Albayrak'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

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