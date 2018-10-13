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Karakolda korkunç anlar! Polisin arkasından gizlice geldi sonrası akılalmaz

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2018 17:45 | Son Güncelleme

Konya'da polis merkezinde çalışan sivil memurun, bir polis memurunu demir çubukla başına vurarak yaralaması kameraya yansıdı.

Karakolda korkunç anlar! Polisin arkasından gizlice geldi sonrası akılalmaz

Konya’da polis merkezinde çalışan sivil memur, bir polis memurunu demir çubukla kafasına vurarak yaraladı.

İddiaya göre, merkez Meram ilçesindeki Feridiye Polis Merkezinde teknisyen yardımcısı olarak çalışan Rahmin A., aynı yerde görev yapan polis memuru Halit B.’ye belinden çıkardığı demir çubukla vurmaya başladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Diğer polis memurları saldırgan sivil memuru etkisiz hale getirirken başına darbe alan Halit B. yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan polis memuru tedavi altına alınırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Olaydan bir gün önce de bir başka polis memuruna saldırarak yumruk atan sivil memur Rahim A.’nın psikolojik tedavi gördüğü, akli dengesinin yerinde olmadığına dair raporu bulunduğu kaydedildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen saldırgan memur serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Konya tartışma karakol Meram ilçesindeki Feridiye Polis Merkezi

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